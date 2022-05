Witek do funkcjonariuszy Staży Marszałkowskiej: jesteście wizytówką polskiego Sejmu

Jestem z was bardzo dumna, jesteście funkcjonariuszami elitarnej formacji i wizytówką polskiego Sejmu, każdy kto tu przychodzi najpierw spotyka się właśnie z wami - mówiła w piątek do funkcjonariuszy Staży Marszałkowskiej z okazji ich święta marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

W piątek na terenie Sejmu, z okazji Święta Straży Marszałkowskiej, odbył się uroczysty apel. Wzięli w nim udział marszałkowie Sejmu i Senatu, wicemarszałkowie, ministrowie, posłowie oraz funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej i ich rodziny.

"Muszę powiedzieć, że dziś w tej przepięknej pogodzie, w przepięknym otoczeniu polskiego parlamentu, w obecności tak ważnych gości, ale także waszych rodzin mogę wam powiedzieć, że naprawdę jestem z was bardzo dumna. Jesteście dzisiaj symbolem tych, którzy łączą dawne wieki z czasami dzisiejszymi, ponieważ wasza formacja sięga drugiej połowy XVI wieku" - powiedziała marszałek Witek.

Podkreślała, że funkcjonariusze Staży Marszałkowskiej są funkcjonariuszami wyjątkowej, bardzo elitarnej formacji, do której nie tak łatwo się dostać. A ich podstawowym zadaniem jest ochrona sejmowych obiektów, a przede wszystkim zapewnianie bezpieczeństwa wszystkim, którzy przebywają w polskim parlamencie.

Mówiła, że za każdym razem od zagranicznych gości słyszy słowa podziwu, kiedy patrzą szczególnie na reprezentacyjną część Straży Marszałkowskiej. "Jesteście wizytówka, bo każdy kto przychodzi do Sejmu spotyka się na początku właśnie z wami. Od waszego profesjonalizmu, od waszej postawy, ale przede wszystkim od waszej kultury osobistej zależy to, co będzie się mówiło o polskim parlamencie" - powiedziała marszałek Sejmu.

W Straży Marszałkowskiej pełni służbę 208 funkcjonariuszy, na mocy ustawy ze stycznia 2018 r. Straż Marszałkowska stała się pełnoprawną formacją mundurową. Funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej wykonują zadania m.in. z zakresu ochrony i monitoringu terenu i budynków Sejmu i Senatu przy ul. Wiejskiej i w innych lokalizacjach, zabezpieczenia pirotechniczno-radiologicznego, ochrony przeciwpożarowej, konwojowania pieniędzy i dokumentów. Straż Marszałkowska wykonuje także zadania reprezentacyjne.