Witek: jesteśmy w stanie pomagać Ukraińcom, bo postawiliśmy bardzo mocno na bezpieczeństwo

To, że dzisiaj jesteśmy w stanie pomagać naszym sąsiadom z Ukrainy w tych najtrudniejszych dla nich momentach, to dlatego, że postawiliśmy bardzo mocno na bezpieczeństwo. Zarówno to zewnętrzne jak i to bezpieczeństwo wewnętrzne - podkreśliła marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

W niedzielę marszałek Sejmu Elżbieta Witek wzięła udział w letnim pikniku rodzinnym "Złoci ludzie Złote serca" w Złotoryi (Dolnośląskie). "Prawie 3 miliony uchodźców z Ukrainy, głównie kobiety z dziećmi trafiło do nas do Polski. Cały świat dziś podziwia Polskę i Polaków. Patrzą na nas i mówią: +Jak to jest możliwe? Tyle milionów ludzi i nigdzie ich nie widać. Nie ma obozów dla uchodźców+. Ano dlatego, że mamy wspaniały, cudowny naród. Wszyscy możemy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami" - mówiła Witek.

"To dzięki naszym obywatelom, dzięki samorządom, organizacjom pozarządowym, kościołowi, ale także dzięki rządowi polskiemu udało się od pierwszych dni po wybuchu wojny w Ukrainie nieść naszym przyjaciołom ze wschodu konkretną pomoc. Pokazaliśmy, że w trudnym czasie potrafimy być wspaniałą wspólnotą" - zaznaczyła.

Przekazała też, że kiedy spotyka się ze swoimi odpowiednikami na świecie, to pierwsze co słyszy to są zawsze słowa podziwu i podziękowania dla Polaków. "Zawsze mnie proszą o to, żeby przekazać wszystkim Polakom serdeczne pozdrowienia i podziękowania" - powiedziała.

"To, że dzisiaj jesteśmy w stanie pomagać naszym sąsiadom w tych najtrudniejszych dla nich momentach, to dlatego, że postawiliśmy bardzo mocno na bezpieczeństwo. Zarówno to zewnętrzne jak i to bezpieczeństwo wewnętrzne" - podkreśliła.

"Wojska Obrony Terytorialnej, zwiększone nakłady na obronność, budowanie zapory na granicy polsko-białoruskiej, stała obecność wojsk sojuszniczych w Polsce, zakup nowoczesnego sprzętu. To wszystko jest po to, żebyśmy my, Polacy, czuli się bezpiecznie, ponieważ nie tylko bronimy naszą granicę, ale chronimy granicę całej Unii Europejskiej" - dodała marszałek Sejmu.