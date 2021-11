Witek: jeżeli będzie zgoda i wola, powinien powstać międzyklubowy zespół do pracy nad ustawą ws. weryfikacji szczepień

Jeżeli kluby i koła parlamentarne na środowym spotkaniu wyrażą zgodę i wolę współpracy, to powinien powstać międzyklubowy zespół, który wypracowałby założenia ustawy ws. weryfikacji szczepień; nie ma gotowego projektu w tej sprawie - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaprosiła w środę liderów klubów i kół parlamentarnych na spotkanie, na którym mają zostać omówione rozwiązania prawne, który mogłyby znaleźć się w międzyklubowym poselskim projekcie ustawy ws. zakresu możliwości sprawdzania, czy dana osoba jest zaszczepiona przeciw COVID-19.

W ub. tygodniu posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik poinformowali, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19.

Witek podkreśliła jednak, że nie ma gotowego projektu w tej sprawie. Według niej, jeżeli kluby i koła parlamentarne na środowym spotkaniu wyrażą zgodę i wolę współpracy, powinien powstać międzyklubowy zespół - "żeby każdy przyszedł z założeniami", a procesem legislacyjnym zajęłoby się Sejmowe Biuro Legislacji.

"Jeżeli będzie wola, będziemy chcieli zrobić to bardzo szybko" - powiedziała Witek. "Jeżeli tej woli nie będzie, to będzie oznaczało, że to jest zwykłe krytykanctwo, a nie próba wspólnego podejścia do rozwiązań prawnych, które pomogłyby w walce z pandemią i jej skutkami. Wtedy te projekty, które są (przygotowane przez kluby parlamentarne - PAP), będą procedowane, a decyzja Sejmu będzie taka, jaka będzie" - zaznaczyła.