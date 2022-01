Witek: konkurs "Polskie serce pękło. Katyń 1940" upowszechnia prawdę o Katyniu

Konkurs "Polskie serce pękło. Katyń 1940" to znakomita forma do tego, aby upowszechniać prawdę o Katyniu - powiedziała w środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek, ogłaszając III konkurs dla uczniów szkół średnich i studentów "Polskie serce pękło. Katyń 1940".

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Sejmie Witek przypomniała, że ubiegłoroczny konkurs wzbudził zainteresowanie kilku tysięcy osób. "Wpłynęło prawie 4 tys. znakomitych prac" - podkreśliła. Dodała, że to pięciokrotnie więcej niż w pierwszym konkursie. "To nas zachęciło, aby ten konkurs kontynuować" - powiedziała.

Zwróciła uwagę na to, że "wszystkie nadesłane prace pokazały, że młodzież ma olbrzymią wiedzę na temat Katynia, a także jest bardzo zaangażowana, zainteresowana, ma w sobie dużą dawkę patriotyzmu, chce o tym wiedzieć i mówić". Witek oceniła także, że ten konkurs "to znakomita forma do tego, aby upowszechniać prawdę o Katyniu, ponieważ niestety do dzisiaj jeszcze w obiegu publicznym pojawiają się przekazy, które potwierdzają kłamstwo katyńskie".

Prace należy przesłać do Sejmu do 11 marca. Marszałek Sejmu wyjaśniła, że "dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych mamy trzy kategorie - plastyczną, literacką, a także tekst piosenki". Wyjaśniła także, że jeśli chodzi o studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych "obowiązuje tylko i wyłącznie jedna praca - konspekt lekcji dotyczącej Katynia".

Elżbieta Witek zachęciła młodzież szkół ponadpodstawowych oraz studentów, aby zainteresowali się tym konkursem. "Nagrody są naprawdę bardzo atrakcyjne. Postaramy się także, aby wzorem ubiegłego roku, finał i ogłoszenie wyników tego konkursy również przebiegało w takiej formie, abyśmy mogli się spotkać bezpośrednio z uczestnikami konkursu" - podkreśliła.

Elżbieta Witek podkreśliła, że "w tym roku w składzie komisji konkursowej znajdą się znakomici profesorowie, którzy będą te prace oceniali". "Chciałam bardzo serdecznie podziękować tym, którzy weszli do komitetu organizacyjnego, łącznie z panem prezydentem Andrzejem Dudą, który stoi na jego czele. W komitecie znajduje się także wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, minister spraw wewnętrznych i administracji, minister obrony narodowej, minister edukacji i nauki, a także prezes IPN" - mówiła Witek.

Wiosną 1940 r., wykonując uchwałę Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r., NKWD - policja polityczna ZSRR - wymordowała blisko 22 tys. obywateli RP. Było wśród nich 14,5 tys. jeńców wojennych - oficerów służby czynnej i rezerwy, policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej, KOP, straży więziennej - z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych w okupowanej przez ZSRR wschodniej części Polski.

Jeńców z obozu kozielskiego rozstrzelano w Katyniu, tych ze Starobielska - w Charkowie, natomiast policjantów z Ostaszkowa - w Kalininie (dzisiejszy Twer, pochowani w Miednoje). Egzekucje więźniów przeprowadzano w więzieniach w Mińsku, Kijowie, Charkowie i Chersoniu.

11 kwietnia 1943 r. niemiecka Agencja Transocean poinformowała o "odkryciu masowego grobu ze zwłokami 3 tys. oficerów polskich" w Katyniu, a dwa dni później informacje te ogłoszono oficjalnie na konferencji w Berlinie.