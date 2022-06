Witek o roli posła do uczestników sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży: to prawdziwa służba

Praca parlamentarzysty to prawdziwa służba - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, kierując słowa do uczestników XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Dodała, że Sejm jest miejscem, gdzie należy wyrażać emocje i każdy ma w nim wolny głos.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek inaugurując obrady XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, powiedziała, że na sali sejmowej bywają dni, kiedy jest dużo emocji. "Bo to miejsce, w którym dzisiaj jesteście jest właśnie po to, żeby tutaj te emocje móc wyrażać. Każdy poseł, który wchodzi na tą mównicę sejmową ma wolny głos i ma prawo powiedzieć to, co myśli, nie obrażając oczywiście nikogo" - podkreśliła Witek.

Kierując słowa do młodych ludzi w parlamencie, oceniła, że z pewnością wśród nich tacy, którzy zasiądą w przyszłości w ławach poselskich.

"To jest coś wyjątkowego. Warto sobie zdać sprawę z tego, że wszyscy parlamentarzyści, wszyscy posłowie, ale także senatorowie, są wybierani przez swoich wyborców w swoich okręgach, ale w momencie, kiedy przyjdą już tutaj i złożą ślubowanie poselskie, stają się posłami wszystkich obywateli" - podkreśliła.

Witek powiedziała, że praca w roli posła to nie zawód, ale "prawdziwa służba". "My służymy narodowi, ale nie tylko posłowie, ale także państwo, którzy nam tutaj pomagają, urzędnicy kancelarii Sejmu, którzy czuwają nad tym, żeby obrady przebiegały prawidłowo" - podkreśliła.

Temat przewodni obrad brzmi "Jakie ideały żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych przetrwały i odniosły zwycięstwo? Które z tych wartości są dla Ciebie ważne? Przedstaw na przykładzie wybranego bohatera lub bohaterki". Witek powiedziała, że to temat niezmiernie ważny, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie.