Witek o wizycie w Kanadzie: brutalna agresja Rosji na Ukrainę pokazała, jak ważna jest solidarność transatlantycka

Wspierając wspólnie z Kanadą państwo ukraińskie, pokażemy Moskwie, że jej polityka agresji i destabilizacji nie będzie tolerowana - podkreśliła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Jak dodała, brutalna agresja Rosji na Ukrainę pokazała, jak ważna jest jedność i solidarność transatlantycka.

Marszałek Sejmu w sobotę udaje się z kilkudniową wizytą do Kanady, gdzie odwiedzi Toronto i Ottawę.

"Ogromnie cieszę się, że w najbliższych dniach będę mogła złożyć wizytę w Kanadzie. Nasze kraje od wielu lat łączą silne i dobre relacje. Jesteśmy przywiązani do tych samych wartości: wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i prawa międzynarodowego. W ich obronie walczyliśmy ramię w ramię podczas II wojny światowej, strzeżemy ich także jako sojusznicy w ramach NATO, w tym na jego wschodniej flance. Jako Polska bardzo cenimy sobie wkład Kanady w bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i cieszymy się ze zwiększenia jej obecności wojskowej w naszym regionie" - podkreśliła marszałek Witek w rozmowie z PAP.

Zwróciła uwagę, że niebawem minie 40 lat od pamiętnych słów prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana. "Nazwał on Związek Sowiecki wprost: +imperium zła+. +To oni koncentrują w sobie całe zło tego świata+ - zauważył. Niestety, widzimy mimo upływu lat, że słowa te nie straciły na aktualności. Działania Moskwy nadal dążą do zmiany architektury światowego bezpieczeństwa, na co nie może być zgody demokratycznych państw. Brutalna agresja Rosji na Ukrainę pokazała, jak bardzo ważna jest jedność i solidarność transatlantycka" - zaznaczyła marszałek Sejmu.

Jak podkreśliła, "od samego początku inwazji rosyjskiej, tj. od 24 lutego, Polska prowadzi intensywną ofensywę dyplomatyczną w Europie i na świecie".

"W ramach części parlamentarnej odbyłam kilkadziesiąt spotkań i rozmów z moimi odpowiednikami z państw UE i NATO. Wszystko po to, by nie ustawać we wspieraniu dzielnego narodu ukraińskiego, który walczy nie tylko o swoją wolność, ale też całej Europy. Każdy powinien zdawać sobie sprawę, że apetyt Putina nie kończy się na Kijowie. Zagrożone są państwa bałtyckie, Mołdawia, Finlandia, a także Polska. Przestrogi śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego sprawdzają się. Atak Rosji na Ukrainę nie może nam powszednieć, nie możemy dopuścić do rutynizacji tej napaści" - zaznaczyła Witek.

"Bardzo cenimy humanitarną, polityczną i wojskową pomoc, jakiej Kanada udziela walczącej Ukrainie i uchodźcom z objętych wojną terenów, chociażby umożliwiając im podróż z Polski do Kanady specjalnymi czarterowymi samolotami" - mówiła marszałek Sejmu.

"W rozmowach z moimi kanadyjskimi partnerami chcę zaznaczać, że nasze kraje mogą zrobić dla Ukrainy jeszcze więcej. Wspierając wspólnie państwo ukraińskie pokażemy Moskwie, że jej polityka agresji i destabilizacji nie będzie tolerowana" - dodała Witek.

Zwróciła też uwagę, że bardzo ważnym punktem jej wizyty w Kanadzie będą spotkania z Polonią. "Pamiętajmy, że nasi rodacy przyczyniają się do budowy i rozwoju Kanady. W Kanadzie szkolili się, by dołączyć do walki o niepodległą Polskę w trakcie I wojny światowej, walczyli wspólnie z kanadyjskimi żołnierzami podczas II wojny światowej, a po wojnie w Kanadzie znajdowali schronienie, gdy nie mogli wrócić do komunistycznej Polski. Dziś natomiast są oddanymi, lojalnymi i zaangażowanymi w rozwój i budowę swojej nowej ojczyzny obywatelami Kanady" - podkreśliła Witek.