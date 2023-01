Witek: Od 2015 roku postawiliśmy bardzo mocno na szeroko rozumiane bezpieczeństwo

Od 2015 roku postawiliśmy bardzo mocno na szeroko rozumiane bezpieczeństwo, a wy jako strażacy, ale także jako ochotnicy, na co dzień pokazujecie, że w każdej sytuacji można na was liczyć - mówiła w sobotę w Jaworze na Dolnym Śląsku marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Marszałek Sejmu wzięła w sobotę udział w uroczystej zbiórce z okazji przekazania nowych samochodów pożarniczych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.

"To bardzo dobry dzień dla Jawora i dla powiatu jaworskiego. Mamy powody do dumy i satysfakcji, że wspólnymi siłami udało nam się wyposażyć jednostkę Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze w nowoczesny sprzęt, bo jest to i samochód operacyjny, który pięknie wygląda i z pewnością będzie służył, ale też nowy wóz ratowniczo-gaśniczy" - mówiła Witek.

Jak podkreśliła, od roku 2015 rząd bardzo mocno postawił na szeroko rozumiane bezpieczeństwo. "A wy jako strażacy Państwowej Straży Pożarnej, ale także druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej na co dzień niesiecie pomoc i na co dzień dajecie nam gwarancję i poczucie bezpieczeństwa" - powiedziała.

Dodała, że pamięta czasy, kiedy jeżdżąc po różnych gminach widziała samochody, które miały nawet ponad 30 lat. "Mimo to ochotnicy strażacy tymi wozami zawsze zjawiali się najczęściej pierwsi na miejscu zdarzenia, często na miejscach wypadku" - wskazała.

W jej ocenie, to się zmieniło "i trzeba to umieć docenić". "Ta liczbę samochodów, te ponad 22 mln w ostatnim tylko czasie to są sumy, jakich nigdy wcześniej nie było. To świadczy dobitnie o tym, że bardzo, ale to bardzo zależy nam na bezpieczeństwie, a wy jako strażacy, ale także jako ochotnicy, na co dzień pokazujecie, że w każdej sytuacji można na was liczyć" - mówiła Witek, wskazując że tych trudnych sytuacji w ostatnim czasie było aż nadto wiele.

Jak zaznaczyła, strażacy sprawdzili się m.in. w czasie pandemii niosąc pomoc tym, którzy jej potrzebowali, ale także uczestnicząc w akcjach strażackich w innych krajach. "Ostatnio mamy wojnę, okrutną wojnę, która się toczy na Ukrainie i jestem dumna, że polscy strażacy także i tam natychmiast nieśli pomoc, nie tylko uczestnicząc w akcjach, ale przede wszystkim przekazując często nowo pozyskany sprzęt. My to bardzo doceniamy i na pewno nie pozwolimy, żeby te jednostki, które przekazały nowy sprzęt pozostały bez niego" - zapewniła.

Dodała, że dzisiaj przed strażakami stoją wyzwania, z którymi nigdy wcześniej nie mieli do czynienia. "Musicie być ciągle sprawni, zwarci, gotowi, świetnie wyszkoleni i tak jest. Wśród was jest wielu ratowników medycznych, więc te dodatkowe umiejętności, które posiadacie bardzo są potrzebne" - powiedziała marszałek, dziękując przy tym strażakom za wzorową, godną naśladowania służbę.