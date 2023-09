Witek: piekło kobiet było w czasach rządów Donalda Tuska

Piekło kobiet było w czasach rządów Donalda Tuska - oceniła w sobotę w Końskich marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Przekonywała, że w programie wyborczym PiS pokazana jest siła, moc i odwaga polskich kobiet.

Podczas sobotniej konferencji programowej w Końskich, marszałek Sejmu zwróciła się do kobiet i przekonywała, że program PiS jest kierowany do nich. "W tym programie pokazana jest siła, moc i odwaga polskich kobiet" - oceniła. Podkreśliła, że rząd PiS zapewnił kobietom takie rozwiązania, które umożliwiają kobietom pogodzenie pracy zawodowej z wychowaniem dzieci i życiem rodzinnym.

"Pamiętamy wszyscy to cyniczne i mroczne hasło +piekło kobiet+. Panie Tusk, pan ma czelność mówić o piekle kobiet, kiedy chciał pan zmusić ciężko pracujące kobiety, żeby pracowały do 67 roku życia, kiedy podnosił pan kobietom pracującym na roli o 12 lat wiek emerytalny? Pan ma czelność, panie Tusk, mówić o piekle kobiet, kiedy to za pana rządów kobiety zostawiały swoje dzieci pod opieką dziadków i wyjeżdżały na zachód, ponieważ tu było tak duże bezrobocie, że nie były w stanie zapewnić godnego życia swoim dzieciom" - pytała lidera PO.

"Pan ma śmiałość mówić o piekle kobiet, kiedy matki czasami całymi dniami nie widziały swoich dzieci, bo brały dorywczą pracę za 5 zł za godzinę, żeby koniec z końcem związać? Pan ośmiela się mówić o piekle kobiet, kiedy zmusił je pan, żeby schowały dumę i godność do kieszeni i szły do sklepu, i kupowały +na zeszyt+, bo nie miały na buty, książki, tornistry dla swoich dzieci" - wyliczała marszałek Sejmu.

"A przemoc domowa? Czy pan myślał o tych kobietach, które wspólnie z oprawcą mieszkały pod jednym dachem? Panie Donaldzie Tusk, to wtedy było piekło kobiet" - oświadczyła Witek.