Witek: Polska największym ambasadorem Ukrainy na świecie

Polska jest dziś największym ambasadorem Ukrainy na świecie; udało się zachęcić cały wolny, demokratyczny świat by staną po stronie Ukrainy - mówiła w niedzielę w Chojnowie (Dolnośląskie) marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Marszałek Sejmu spotkała się w niedziele z mieszkańcami Chojnowa w sali tamtejszego urzędu miasta.

Witek podkreśliła, że PiS od wielu lat jeździ po Polsce i spotyka się z obywatelami. "To jest nasza marka, rozmawiamy i słuchamy ludzi - tak powstały nasze programy w 2015 i 2019 roku - mówiła.

Marszałek wskazała, że "dobry rząd to taki, który planuje perspektywicznie". "Podstawą do tego by móc planować przyszłość jest nasza przeszłość, nasza historia. Ona pokazała, że musimy zapewnić naszym obywatelom i państwu przede wszystkim bezpieczeństwo zewnętrzne, ale też wewnętrzne" - mówiła Witek podkreślając, że Rosja już w przeszłości stosowała szantaż gazowy.

"Każde państwo, które chce być wolne i niezależne musi się uniezależnić od jednego źródła energii, czyli od stron rosyjskiej. PiS takie plan uniezależnienia przygotowało i go realizuje" - zapewniła.

Marszałek mówiąc o ostatnich, jak podkreśliła trudnych, dwóch latach wymieniła pandemię, "wojnę hybrydową na granicy z Białorusią" oraz wojnę w Ukrainie. "Ukrainę za to, że chciała dołączyć do wolnego świata spotkała kara. (…) Krok po kroku, z inspiracji Polski przede wszystkim, udało się wolny, demokratyczny świat zachęcić do tego, by staną po stronie Ukrainy" - stwierdziła.