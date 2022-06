Witek: Polska największym ambasadorem Ukrainy na świecie (aktualizacja)

Polska jest dziś największym ambasadorem Ukrainy na świecie; udało się zachęcić cały wolny, demokratyczny świat, by stanął po stronie Ukrainy - powiedziała w niedzielę w Chojnowie (Dolnośląskie) marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Marszałek Sejmu spotkała się w niedzielę z mieszkańcami Chojnowa w sali tamtejszego urzędu miasta.

Witek podkreśliła, że PiS od wielu lat jeździ po Polsce i spotyka się z obywatelami. "To jest nasza marka, rozmawiamy i słuchamy ludzi - tak powstały nasze programy w 2015 i 2019 roku" - powiedziała.

Marszałek wskazała, że dobry rząd to taki, który planuje perspektywicznie. "Podstawą do tego, by móc planować przyszłość jest nasza przeszłość, nasza historia. Ona pokazała, że musimy zapewnić naszym obywatelom i państwu przede wszystkim bezpieczeństwo zewnętrzne, ale też wewnętrzne" - powiedziała Witek podkreślając, że Rosja już w przeszłości stosowała szantaż gazowy.

"Każde państwo, które chce być wolne i niezależne musi się uniezależnić od jednego źródła energii, czyli od strony rosyjskiej. PiS taki plan uniezależnienia przygotowało i go realizuje" - zapewniła.

Mówiąc o ostatnich, jak podkreśliła - trudnych dwóch latach, marszałek wymieniła pandemię, "wojnę hybrydową na granicy z Białorusią" oraz wojnę w Ukrainie. "Ukrainę za to, że chciała dołączyć do wolnego świata spotkała kara. (…) Krok po kroku, z inspiracji Polski przede wszystkim, udało się wolny, demokratyczny świat zachęcić do tego, by stanął po stronie Ukrainy" - stwierdziła. Dodała, że Ukraińcy walczą nie tylko o swoją wolność, ale również w interesie całego wolnego świata.

Witek zauważyła, że wojna na Ukrainie spowodowała kryzys gospodarczy na całym świecie. "Przerwane zostały łańcuchy dostaw; Ukraina - jeden z największych spichlerzy dostarczający zboże do Afryki - została odcięta od dróg eksportu zboża. Afryce grozi głód, a jeśli Afryce grozi głód, to możemy spodziewać się migracji do Europy" - powiedziała marszałek.

Mówiła też o sankcjach nałożonych na Rosję. Jej zdaniem odniosą one skutek, jeśli przystąpi do nich solidarnie cały wolny świat. "Skutkiem przystąpienia do państw stojących u boku Ukrainy jest kryzys gospodarczy i inflacja, która w Europie sięga średnio ponad 20 proc., a w Turcji ponad 80 proc." - mówiła.

Zdaniem Witek rząd PiS przygotował się na trudne czasy. "Nie da się jednak nigdzie na świecie zrekompensować wszystkich strat jakie ponoszą obywatele w wyniku pandemii i wojny w Ukrainie, ale rząd nie jest bezczynny. Od pierwszych dni, kiedy widzieliśmy trudności, podejmowaliśmy szereg inicjatyw, które miały przede wszystkim pomóc naszym obywatelom" - zapewniła.

Witek mówiła też o programach społecznych wdrażanych przez PiS. Wymieniła tu m.in. 500 plus, na który do tej pory - jak wskazała - wydano 200 mld zł, program 300 plus, rodzinny kapitał opiekuńczy, obniżenie wieku emerytalnego, 13 i 14 emeryturę, czy darmowe leki dla seniorów. "Obniżaliśmy też systematycznie podatki, obniżamy VAT na paliwa, a na gaz jest zerowy" - powiedziała.

Marszałek Sejmu przyznała, że "nie wyszło do końca mieszkanie plus". "Ale to jedno z niewielu co nie wyszło do końca. Ale tam gdzie nie wyszło, gdzie pojawiły się problemy, to nie zamiataliśmy ich pod dywan. Szukaliśmy nowych rozwiązań i znalazło się rozwiązanie, jeśli chodzi o mieszkanie dla młodych - kredyt bez wkładu własnego" - zaznaczyła.

Witek mówiła też m.in. o modernizacji polskiej armii oraz wzroście nakładów na obronność. Podkreśliła, że rząd PiS okazał się "dobry na trudne czasy". "Z jednej strony nie zrezygnowaliśmy z żadnego z programów społecznych, wręcz przeciwnie - ciągle proponujemy nowe, obniżamy podatki" - dodała. Wskazała również na rozwiązania, których celem jest obniżenie cen węgla dla indywidualnych odbiorców.