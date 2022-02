Witek: postawa ukraińskich żołnierzy i ogromna wola walki Ukraińców - godna najwyższego podziwu

Postawa ukraińskich żołnierzy, ale przede wszystkim ogromna wola walki Ukraińców w obronie swojej ojczyzny, jest godna najwyższego podziwu - oświadczyła w sobotę marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Zapewniła przy tym o solidarności z Ukrainą.

Marszałek Witek zamieściła w sobotę rano wpis na Twitterze, w którym odniosła się do sytuacji na Ukrainie. "To co Putin robi na Ukrainie, wszystkim powinno otworzyć oczy, na jego prawdziwe, imperialne zamiary. Postawa Ukraińskich żołnierzy, ale przede wszystkim ogromna wola walki Ukraińców w obronie swojej Ojczyzny, jest godna najwyższego podziwu. Jesteśmy solidarni z Ukrainą" - napisała Witek.