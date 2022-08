Witek: powstańcy dali impuls i siły następnym pokoleniom

Ofiarami, które ponieśliście, daliście impuls i siły następnym pokoleniom do walki o wolną i niepodległą Polskę - zwróciła się 1 sierpnia do powstańców warszawskich marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas uroczystości przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

"Dzisiaj spotykamy się, żeby oddać hołd wszystkim tym, którzy pokazali następnym pokoleniom, czym jest prawdziwe umiłowanie ojczyzny, że wtedy, kiedy ojczyzna wzywa, trzeba poświęcić dla niej to, co najcenniejsze - własne życie" - oświadczyła Witek.

Podkreśliła, że "powstańcy nie mówili o miłości do ojczyzny". "Oni nam ją pokazali. Nauczyli nas miłości do naszej ojczyzny. Powstańcy pozostawili nam kanon wartości i postaw, którym wszyscy powinniśmy być bezwzględnie wierni". Jak dodała, podejmując walkę z okupantem znacznie silniejszym, powstańcy walczyli o "godność ludzką", "sprzeciwiali się temu, co Niemcy przez pięć lat wojny w Polsce czynili" oraz walczyli "o wolność, suwerenność, a także kształt przyszłej, powojennej Rzeczypospolitej".

"Dzisiaj to jest najlepszy czas, żeby pokłonić się bardzo nisko i oddać należny hołd wszystkim tym, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim - zarówno żołnierzom, jak i ludności cywilnej, setkom tysięcy ludności cywilnej" - oświadczyła Witek.

"Nauczyliście nas państwo, czym jest bezkompromisowość, heroizm, odwaga, prawdziwe bohaterstwo i poświęcenie. Jesteśmy wam za to naprawdę ogromnie wdzięczni i nie ma takich słów, które oddałyby naszą prawdziwą wdzięczność za to, co zrobiliście. Bo tym Powstaniem Warszawskim, tymi ofiarami, które ponieśliście, daliście impuls i siły następnym pokoleniom, które walczyły o wolną i niepodległą Polskę" - podkreśliła marszałek Sejmu.