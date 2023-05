Witek: praca policjantów to odpowiedzialna, niebezpieczna i stresująca służba

Praca policjantów to odpowiedzialna, niebezpieczna i stresująca służba; dlatego policja potrzebuje dobrych warunków pracy – podkreśliła w czwartek w Męcince (Dolnośląskie) marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Marszałek wzięła udział w czwartek w uroczystości wmurowania kamienienia węgielnego pod budowę posterunku policji w gminie Męcinka.

Witek podkreśliła, że budowa nowego posterunku w Męcince to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców. "To inwestycja przemyślana, dobrze zaplanowana oraz taka, która będzie wykonana w terminie" - mówiła.

Marszałek wskazała, że posterunek policji w Męcince zamknięto 27 lat temu. "A przecież dla mieszkańców poczucie bezpieczeństwa jest kwestią bardzo ważną" - powiedziała.

Witek podkreśliła też, że praca policjantów to odpowiedzialna, niebezpieczna i stresująca służba. "Dlatego jeśli chcemy, aby policaja pełniła służbę efektywnie, to policjanci muszą mieć dobre warunki do swojej służby" - powiedziała marszałek. Dodała, że takie warunki zapewni nowy posterunek policji w Męcince.

I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak podkreślił, że polska policja korzysta z rządowych programów modernizacji służb mundurowych. "Z trzech programów w ostatnich latach polska policja miała do dyspozycji 10 mld zł. To ogromne środki, a ich wydawanie wpływa na bezpieczeństwo na polskich ulicach" - mówił zastępca komendanta.

Posterunek policji w Męcince, w powiecie jaworskim, działał do połowy lat 90., później został zlikwidowany. Nowy budynek posterunku powstanie przy Urzędzie Gminy w Męcince. Koszt jego budowy to ponad 4 mln zł. Planowany czas oddania inwestycji to sierpień 2023 r. Posterunek zostanie wykonany w technologii modułowej.