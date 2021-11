Witek: sankcje nakładane na Białoruś powinny być radykalne, zdecydowane i uciążliwe

Zgadzam z tym, że sankcje nakładane na Białoruś powinny być radykalne, zdecydowane, takie, które będą uciążliwe - powiedziała we wtorek marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Marszałek Sejmu pytana była na wtorkowym briefingu o to, jak ocenia realne szanse na to, żeby w ramach chociażby wspólnoty europejskiej wypracować jedno twarde stanowisko i wprowadzić sankcje dla Białorusi, nie tylko personalne, ale żeby to były twarde sankcje handlowe, gospodarcze.

"Ja się zgadzam z tym, że sankcje nakładane na Białoruś powinny być radykalne, zdecydowane, takie, które będą uciążliwe" - odpowiedziała Witek.

"Zresztą słyszymy, pani (liderka białoruskiej opozycji) Swiatłana Cichanouska chyba wczoraj się wypowiadała, też stoi na tym stanowisku, że reżim Białorusi boi się wyłącznie siły i realnych sankcji. W związku z tym widzimy to stopniowanie sankcji. My się domagamy natychmiastowego ich wdrożenia" - powiedziała marszałek Sejmu.

Według niej, jeśli one nie pomogą, będą kolejne. "O tym mówią wszyscy w UE, że to jest jedyna metoda na to, żeby wywrzeć presję na Łukaszence" - podkreśliła Witek.

autor: Edyta Roś, Grzegorz Bruszewski

