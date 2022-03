Witek: wezmę udział w manifestacji "Matki wołają: przestańcie strzelać do dzieci"

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapowiedziała, że weźmie udział w sobotniej manifestacji "Matki wołają: przestańcie strzelać do dzieci". Będę tam jutro nie jako marszałek Sejmu, tylko jako matka, babcia, kobieta, Polka - podkreśliła.

Protest przeciwko agresji na Ukrainę organizują w sobotę o godz. 14 na Placu Trzech Krzyży w Warszawie kluby "Gazety Polskiej".

"Ja tam jutro będę nie jako marszałek Sejmu, tylko jako matka, babcia, kobieta, Polka" - powiedziała w piątek w TVP Info Witek.

Jak dodała, "jest tylko jeden moment, kiedy cieszymy się z płaczu dziecka". "To jest moment jego narodzin, kiedy czekamy na ten pierwszy płacz. Wiemy, że dziecko żyje, jest zdrowe, że złapało oddech. Potem każde zdjęcie, każdy obrazek płaczącego dziecka jest jednym wielkim nieszczęściem. Dzieci ukraińskie płaczą z bólu, ze strachu, z przerażenia. One już to zapamiętają. I te matki, ciężarne kobiety, które rodzą za chwilę, matki z malutkimi dziećmi, które uciekają przytulając te dzieci do siebie, bo jeśli zginąć to razem z dzieckiem, one są zdeterminowane" - podkreśliła marszałek Sejmu.

Zauważyła, że w tej chwili na Ukrainie giną dzieci. "Ale wyobraźmy sobie, jako matki, sytuację, kiedy nie ma wody, kiedy nie ma jedzenia, a trzeba dziecku to jedzenie i wodę dać. Co wtedy musi czuć matka? Dlatego jutro, w tym marszu, powinno uczestniczyć jak najwięcej kobiet, żeby zaprotestować, żeby pokazać, żeby wystąpić w obronie praw kobiet - do wolności, do życia, do zdrowia, do prawa do urodzenia dziecka, do prawa do poczucia bezpieczeństwa. Z tym rodzi się każdy człowiek, taka potrzeba bezpieczeństwa, jest pierwszą z którą rodzi się każdy człowiek" - mówiła Witek.

Zachęcała także wszystkie matki do przyjścia na plac Trzech Krzyży w Warszawie i wzięcie udziału w manifestacji. "Zaprotestujmy, jako matki, babcie, kobiety, Polki. Zachęcam bardzo serdecznie" - powiedziała Witek.