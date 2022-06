Witek: zależy nam na zrównoważonym rozwoju

Rządowi PiS zależy na zrównoważonym rozwoju; naszym celem jest, aby wszyscy Polscy mieli te same prawa i żyli w tych samych warunkach – powiedziała w niedzielę w Złotoryi marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Marszałek Sejmu podczas spotkania z samorządowcami w Urzędzie Miasta w Złotoryi wręczyła im promesy w ramach Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Witek podkreśliła, że rządowi PiS zależy na zrównoważonym rozwoju. "Przez wiele lat duże miasta, takie jak Warszawa, Wrocław czy Katowice, rozwijały się, ponieważ do dla nich głównie szły duże pieniądze. Gorzej było z polską powiatową, a najgorzej z podziałem na Polskę A i B" - powiedziała marszałek.

Dodała, że kiedy PiS doszedł do władzy, celem ugrupowania stało się to, "aby wszyscy Polacy mieli te same prawa i żyli w tych samych warunkach". "Jesteśmy konsekwentni w tym, a uroczystość wręczenia promes jest tego dobrym dowodem" - zaznaczyła Witek.

Marszałek podkreśliła, że to samorządowcy wiedzą najlepiej co jest potrzebne w "małych ojczyznach". "Spotykacie się z ludźmi, wiecie jakie są ich zapotrzebowania; w którym miejscu są największe zaniedbania, na co nie starczało nigdy pieniędzy" - powiedziała.

Witek wskazała, że niezbędna jest współpraca władzy rządowej i samorządowej. "Wtedy możemy mówić, że rozwijamy naszą Polskę" - dodała.

Marszałek Sejmu podkreśliła, że z Programu Inwestycji Strategicznych do samorządów trafiło 56 mld zł. "Mamy też Program Inwestycji Lokalnych - to środki głównie na remont i modernizację dróg (…), ale też w infrastrukturę gazową, kanalizacyjną czy wodociągową" - poinformowała Witek.

Marszałek mówiła też o kryzysie spowodowanym przez pandemię i wojnę na Ukrainie. "Kryzys trzeba mądrze przetrwać, a w jego czasie wspomagać samorządy i obywateli, aby jak najszybciej ten kryzys wspólnie przejść" - podsumowała Witek wskazując na globalnych charakter kryzysu.