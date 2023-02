Wizyta Bidena to docenienie roli Polski

Wizyta prezydenta USA Joe Bidena to sygnał docenienia roli jaką odgrywają Polska i inne kraje regionu we wsparciu Ukrainy - ocenił w rozmowie z PAP analityk PISM Wojciech Lorenz.

Dodał, że jest to też istotny element dalszego mobilizowania międzynarodowej opinii publicznej w poparciu dla Ukrainy.

Jest pewne, że będzie to kolejne potwierdzenie amerykańskiego zaangażowania, wsparcia i determinacji dla obrony Ukrainy.

Według Lorenza, Biden i jego administracja zdają sobie sprawę z tego, że "stawką tej wojny jest cały porządek międzynarodowy."

Joe Bidena w Polsce, to prawie trzy dni ważnych rozmów i działań

Wojciech Lorenz, analityk programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, w rozmowie z PAP pytany był o znaczenie trzydniowej wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Polsce, do której dojdzie w dniach 21-22 lutego.

Lorenz stwierdził, że będzie to kolejne potwierdzenie amerykańskiego zaangażowania, wsparcia i determinacji dla obrony Ukrainy. "Jest też sygnałem docenienia roli, jaką odgrywają Polska i inne państwa regionu, będące najbliżej linii frontu" - dodał. Zaznaczył, że trzeba również pamiętać o tym, że wojna nie toczy się jedynie w wymiarze militarnym, a jej istotnym elementem jest także wpływanie na opinię publiczną i jej emocje.

"Należy zdać sobie sprawę z tego, że polityka działa tak, że wszystko, nawet wojna, jest w stanie spowszednieć opinii publicznej i że to zachodnie poparcie dla Ukrainy nie jest gwarantowane raz na zawsze i wymaga dyplomatycznej aktywności oraz działań politycznych. Ta wizyta jest tego elementem" - ocenił.

Przyjazd prezydenta USA zapewnia najwyższy, najbardziej wyrazisty kanał przekazu strategicznej komunikacji

W ocenie Lorenz będzie to też element dalszego mobilizowania międzynarodowej opinii publicznej w poparciu dla Ukrainy oraz wywieraniu presji na Rosję.

Analityk PISM przekonuje, że wizyta w Polsce i spotkanie Bidena z prezydentem Andrzejem Dudą, a także przywódcami Bukaresztańskiej Dziewiątki, pokazuje rolę, jaką te kraje odgrywają w regionie. Podkreślił, że ponoszą one ogromne koszty związane z przyjęciem do siebie milionów uchodźców, udzieleniem wsparcia materialnego, militarnego, ale także poprzez przyjęcie przywódczej roli w mobilizacji innych krajów do przyspieszonego wsparcia dla Ukrainy.

"Kraje Bukaresztańskiej Dziewiątki starają się ze sobą konsultować, koordynować wspólną politykę bezpieczeństwa, bo wiedzą, że stawką jest nie tylko bezpieczeństwo i przyszłość Ukrainy, ale także długofalowe szanse rozwojowe i bezpieczeństwo państw regionu" - ocenił.

Biden i jego administracja zdają sobie sprawę z tego, że "stawką tej wojny jest cały porządek międzynarodowy, a zwłaszcza architektura europejskiego bezpieczeństwa"

Analityk nawiązał do ultimatum Putina z grudnia 2021 roku, w którym domagał się on m.in. wycofania infrastruktury wojskowej NATO ze wschodniej flanki sojuszu, w tym z Polski. "Z tego ultimatum wynikało, że postrzega on nasz region jako strefę buforową" - dodał.

Celem Putina - zaznaczył analityk PISM, jest rewizja porządku międzynarodowego w Europie Wschodniej i Środkowej, na której skoncentrowałby on cały swój wysiłek, jeśli udałoby mu się osiągnąć cele strategiczne na Ukrainie.