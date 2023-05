Wizyta prezydenta Zełenskiego w Finlandii to podziękowanie za wsparcie Skandynawii

Nieoczekiwana wizyta prezydenta Ukrainy na jednodniowym szczycie przywódców państw nordyckich jest dowodem na silne wsparcie Skandynawii dla wysiłku zbrojnego Ukrainy.

Niezapowiedziana wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Finlandii to podziękowanie dla Skandynawii za wsparcie Kijowa w walce z Rosją i ważny etap w drodze na szczyt NATO - ocenił szef Fińskiego Instytutu Polityki Międzynarodowej Mika Aaltola, uważany w kraju za głównego komentatora globalnej polityki bezpieczeństwa.

"Przywódca kraju, który odpiera rosyjski atak, odwiedza nowego sojusznika NATO, który ma także długą granicę z Rosją" - podkreślił na Twitterze Aaltola.

Wizyta Zełeńskiego w Helsinkach była trzymana w tajemnicy do ostatniej chwili

Finlandia została oficjalnie przyjęta do NATO 4 kwietnia. Szczyt NATO w Wilnie zaplanowany jest na 11-12 lipca.

Zełenski przybył w środę do stolicy Finlandii Helsinek, by spotkać się z prezydentem Saulim Niinisto oraz premierami Szwecji, Norwegii, Danii i Islandii, którzy zebrali się na jednodniowym szczycie przywódców państw nordyckich. To niespodziewana wizyta, była trzymana w tajemnicy do ostatniej chwili - komentuje fińska prasa.