Władimir Putin banitą na arenie międzynarodowej

Nakaz aresztowania Władimira Putina wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze sprawi, że będzie on banitą na arenie międzynarodowej, mimo że nikt nie oczekuje, że zostanie wydany sędziom - ocenia rosyjska redakcja BBC.

Stacja przypomina, że Rosja nie należy do MTK i wobec tego "nie oczekuje się, że ktokolwiek z podejrzanych zostanie wydany". Mimo to - jak głosi komentarz BBC - "nakaz aresztowania uczyni z rosyjskiego prezydenta banitę międzynarodowego i utrudni mu podróże zwłaszcza do państw, które należą do MTK".

Kraje członkowskie MTK mają obowiązek zatrzymania osoby, o którą upomniał się trybunał.

"Wysuwano wiele przypuszczeń, czy MTK ogłosi nazwiska podejrzanych, a jeśli tak, to kiedy. Mało kto jednak oczekiwał, że prokurator wskaże na sam szczyt" - dodaje BBC.

Jak zauważa, "jest to jedna z najambitniejszych spraw, jaką kiedykolwiek zajmował się MTK i teraz w trybunale zapadła cisza, niezwyczajna dla takiego wydarzenia".

MTK wydał w piątek również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw człowieka Marii Lwowej-Biełowej. Trybunał uznał, że Putin i Lwowa-Biełowa są odpowiedzialni za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.