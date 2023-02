Władimir Putin nie stanie sam przed sądem za Ukrainę

Kijów chce odpowiedzialności karnej dla najwyższych rosyjskich władz za rozpętanie agresji na Ukrainę. Miałby je osądzić specjalnie utworzony trybunał międzynarodowy. Oleg Gawrisz, konsultant w gabinecie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, przekonuje, że nie musi być to trudne.

O co właściwie chodzi w idei powołania specjalnego trybunału, który miałby sądzić najwyższych rosyjskich przywódców politycznych za zbrodnię agresji na Ukrainę?

- Tę sprawę absolutnie oddzielamy od odpowiedzialności materialnej państwa rosyjskiego za zniszczenia, jakich dokonały wojska rosyjskie podczas agresji. W zachodnich bankach jest zablokowanych około 300 miliardów dolarów na kontach rosyjskich. Chcemy te pieniądze przejąć na poczet reparacji wojennych. Do tego potrzeba jednak będzie zmian prawnych w wielu krajach, gdzie te pieniądze są zdeponowane.

Ukraina przede wszystkim chce jednak pociągnąć najwyższe kierownictwo polityczne i wojskowe Rosji do odpowiedzialności za okrucieństwa wojenne.

W przypadku odpowiedzialności państwa istnieją Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ, Europejski Trybunał Praw Człowieka i arbitraż.

Jeśli mówimy o odpowiedzialności indywidualnej, to przede wszystkim jest to odpowiedzialność za najpoważniejszą zbrodnię agresji.

Naszym celem jest pociągnięcie przywódców politycznych i wojskowych Rosji do odpowiedzialności za zbrodnię agresji na Ukrainie. A ponieważ obecnie nie ma międzynarodowego sądu, który mógłby zająć się tą kwestią, Ukraina wyszła z inicjatywą powołania takiego trybunału.

Czy są przykłady tworzenia takich sądów?

- Ostatni raz za zbrodnię agresji, nazywaną wówczas zbrodnią przeciwko pokojowi, jednostki były sądzone przez trybunały wojskowe w Norymberdze i Tokio. Procesy miały wielki rozgłos oraz znaczenie dla historii.

Ponieważ dzisiaj mamy największą wojnę w Europie od 1945 roku, musimy znaleźć odpowiednie rozwiązania prawne. Dlatego powołanie specjalnego trybunału ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie jest narzędziem do osiągnięcia celu, jakim jest postawienie przed sądem najwyższego kierownictwa politycznego i wojskowego Rosji, a także przywrócenie sprawiedliwości i ukaranie winnych. Wykazanie, że Rosja dokonała nielegalnej - z punktu widzenia prawa międzynarodowego - agresji nie będzie trudne.

Jak przedstawił to jeden ze specjalistów od prawa międzynarodowego z Anglii, wystarczy zaprezentować nagranie z momentu decyzji rosyjskiej rady bezpieczeństwa o wkroczeniu armii do Ukrainy oraz oficjalne wystąpienie Putina, w którym ogłasza on rozpoczęcie „specjalnej wojennej operacji”. W takim sądzie, by zachować absolutną bezstronność, orzekałby wieloosobowy, międzynarodowy skład sędziowski.

Kto wedle ukraińskiej strony winien zasiąść na ławie oskarżonych?

- Przede wszystkim Putin. Ale także sekretarz rady bezpieczeństwa Rosji Nikołaj Patruszew, Aleksandr Bortnikow (szef FSB), Siergiej Szojgu (minister obrony Rosji), Siergiej Ławrow (szef MSZ), premier Michaił Miszustin. To minimalny zestaw tej sugerowanej ławy oskarżonych. Oczywiście do tego można by jeszcze dokładać inne, nieco mniej ważne osoby, jak przewodnicząca parlamentu. Nie jest też wykluczone włączenie do tego zestawu nazwisk Łukaszenki.

Co trzeba zrobić, aby powołać trybunał?

- Musimy ustanowić ten organ sądowniczy wraz z naszymi międzynarodowymi partnerami. Możemy to zrobić w oparciu o kilka modeli. Pierwszym (i obecnie priorytetowym) modelem jest zawarcie umowy międzynarodowej między Ukrainą a innymi państwami. Wedle sondaży naszego MSZ do tworzenia takiego trybunału jest już przekonanych prawie 20 państw z koalicji antyputinowskiej. W tym gronie jest także Polska. Holendrzy już zaproponowali, by ten trybunał miał swoją siedzibę w Hadze.

Chcemy jednak przekonać do tego również kluczowe państwa, takie jak USA, Francja, Wielka Brytania, Niemcy. Nie określiły one swoich decyzji odnośnie tworzenia takiego trybunału, choć nasze rozmowy z nimi trwają. Władze Francji wstępnie wyraziły już zainteresowanie taką ideą. Paryż wraz z między innymi Japonią wszedł do grupy analizującej wszelkie aspekty prawne powołania takiego sądu. Wstępnie zaaprobowali pomysł także przedstawiciele ministerstwa sprawiedliwości Wielkiej Brytanii.

Trudniej idą rozmowy z Niemcami. Tam widzimy silne lobby prorosyjskie, choć sam projekt przystąpienia do tworzenia trybunału znalazł się już w planach pracy Bundestagu. Jak na razie największy dystans do tej idei przejawiają władze amerykańskie. Amerykanie twierdzą bowiem, że przyłączą się do projektu, jeśli będzie to konstrukcja od początku do końca europejska.Zakładamy, że utworzenie sądu uzyska oficjalne poparcie Zgromadzenia Ogólnego ONZ (głosowanie w tej sprawie jest zaplanowane na marzec) oraz Unii Europejskiej i Rady Europy. Poparcie dla idei wyraził już oficjalnie Parlament Europejski. Taki trybunał miałby prawo zdjąć międzynarodowy immunitet z Putina, Miszustina oraz Ławrowa. Nastąpiłoby to po oficjalnym wniosku władz ukraińskich o zdjęcie immunitetu oraz o aresztowanie. Wtedy, gdyby wyżej wspomniani urzędnicy pojawiliby się w którymkolwiek państwie będącym sygnatariuszem powołania trybunału, byliby z miejsca zatrzymani.Europejscy sceptycy co prawda sugerują, że i tak nie zdołamy posadzić w więzieniu Putina czy Ławrowa, ale my im odpowiadamy, że o wiele ważniejszy jest sam fakt postawienia tych panów przed sądem. Nawet zaocznie. Staliby się osobami niemile widzianymi w większości krajów świata. Na dodatek umowa o utworzeniu takiego trybunału byłaby otwarta na nowych sygnatariuszy. Utrudniałaby też Rosji prowadzenie jakiejkolwiek polityki zagranicznej. Trzeba też pamiętać, że Milošević także do samego końca zakładał, że nakaz jego osądzenia będzie martwy.

Utworzenie takiego trybunału praktycznie kończy możliwość pokojowych rozmów z Rosją Putina. Ponadto zawsze zachodzi obawa, że ktoś będzie chciał wykorzystać trybunał choćby do osądzenia USA (i jego ówczesnego prezydenta) za wojnę w Iraku.

- Putin będący pod międzynarodowym naciskiem prawnym tym bardziej będzie chętny do rozmów. A jeśli nie on, to jego otoczenie. Natomiast jeśli chodzi o sprawy Iraku, to przypominam, że była to kolektywna decyzja NATO. Ponadto w żadnym momencie ta wojna nie polegała na anektowaniu jakiegokolwiek terytorium oraz na ludobójstwie wobec danego narodu czy jego kultury.

Rosyjskich zbrodni na Ukrainie nie można pozostawić bez kary

Dlaczego Ukraina nie chce korzystać z Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze?

- Międzynarodowy Trybunał Karny może ścigać tylko trzy rodzaje najpoważniejszych zbrodni międzynarodowych - zbrodnię ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne. Tego rodzaju przestępstwa mogą także osądzić sądy ukraińskie. I może to być niezbędne z uwagi na długość procedur w Hadze. Tam do tej pory osądzono nie więcej niż 100 oskarżonych o zbrodnie w Jugosławii. A my już mamy spisy dowodów w sprawie morderstw wojennych dokonanych w Ukrainie przez 1900 Rosjan. Posiadamy całe biogramy: nazwiska, dokładne adresy zamieszkania, daty urodzenia, dane oddziału wojskowego, w którym służyli bądź służą.

To dopiero początek, bo samych przestępstw wojennych udokumentowanych przez nasze prokuratury jest ponad 60 tysięcy. Prezydent Zelenski ogłosił, że państwo ukraińskie nie może wybaczyć żadnej zbrodni popełnionej na jego obywatelach. Będziemy więc tych ludzi szukali wszędzie, gdzie się tylko da i sprowadzali ich przed oblicze ukraińskiego sądu. Poszukiwanie podsądnych będzie jednym z zadań ukraińskiego wywiadu. O tym, że poważnie te spisy traktują także Rosjanie, świadczy fakt, iż prowadzący stronę www mieli już telefony z pogróżkami z Rosji właśnie. Oczywiście każdy z tych rosyjskich wojaków, jeśli nawet dostanie się do naszej niewoli, nie będzie sądzony jako jeniec. Tego zabrania prawo międzynarodowe. Poszukiwania rozpoczną się po jego uwolnieniu (na przykład w drodze wymiany na jeńców ukraińskich) z niewoli. Trudno jest jednak ustalić związek między konkretną zbrodnią wojenną, powiedzmy w Buczy, a działaniami osoby funkcjonującej w najwyższych rosyjskich strukturach władzy. Można natomiast najwyższych urzędników rosyjskich sądzić za zbrodnię przeciw narodowi. Rosjanie wywieźli ponad dziesięć tysięcy dzieci z terenów okupowanych na tereny rosyjskie. Stało się to bez zgody ich rodziców czy opiekunów. Byłby to jednak bardzo trudny od strony prawnej proces.

Jednocześnie MTK nie ma jurysdykcji nad zbrodnią agresji na Ukrainę. By tak się stało, Ukraina i Rosja musiałyby ratyfikować Rzymski Statut MTK. Obecnie nie jest to realne. Uznanie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ aktu agresji wobec Ukrainy i skierowanie sprawy do Międzynarodowego Trybunału Karnego także jest mało prawdopodobne. Wszak Rosja ma w Radzie Bezpieczeństwa ONZ prawo weta. Dlatego obecnie MTK nie może i nie będzie mógł sprawować jurysdykcji nad zbrodnią agresji na Ukrainie.

Czy to najważniejsze argumenty za powołaniem specjalnego trybunału osądzającego rosyjską agresję?

- Biorąc pod uwagę bezprecedensowy charakter naruszeń prawa międzynarodowego przez Federację Rosyjską, stworzenie specjalnego trybunału wydaje się niezbędne. W przeciwnym razie Federacja Rosyjska może nadal zachowywać się w ten sposób i to nie tylko w stosunku do Ukrainy.

Musimy też dać ludzkości do zrozumienia, że jeśli robisz to, co Hitler i naziści robili w latach 40., nie powinieneś uchylać się od odpowiedzialności.

Pytanie do nas i do naszych międzynarodowych partnerów brzmi więc: czy chcemy ścigać rosyjskich przywódców za zbrodnię agresji czy nie? Jeśli nie chcemy pozostawić bezkarnymi pierwotnych sprawców wszystkiego, co się dzieje, to w rzeczywistości nie ma innej opcji, jak tylko stworzyć specjalny trybunał.

Jak osądzić rosyjskich propagandzistów za ich wzywające do wojny wystąpienia w publicznych rosyjskich mediach?

- Ich może osądzić sąd ukraiński. Jesteśmy ich gotowi szukać poprzez Interpol. Mogą też stanąć przed którymś z istniejących już obecnie trybunałów międzynarodowych. A że jest to realne, może świadczyć przykład Rwandy. Czołowy tamtejszy propagandzista, wzywający do eksterminacji wrogiego plemienia, został właśnie aresztowany (po ponad dziesięciu latach od krwawych wydarzeń w tym kraju) i postawiony przed międzynarodowym sądem.

ONZ wiele nie zrobi, ale specjalna uchwała jest możliwa

Dlaczego przeciętny Europejczyk miałby to wszystko popierać?

- Ponieważ Europa opiera się na wartościach, a nie wyłącznie na interesach handlowych.

Przeciętny Europejczyk musi zrozumieć, że Europa i świat jako całość muszą zareagować na tę agresję, ponieważ jest ona bezprecedensowa. Jeśli świat po II wojnie światowej zareagował właściwie, to dziś po prostu nie sposób nie zareagować. Jeśli zbrodnie pozostaną bezkarne, to może się to zdarzyć również w innych państwach. Ważną bowiem, prewencyjną funkcją prawa międzynarodowego jest pokazanie, że nie można zachowywać się w określony sposób.

Europa jest przyzwyczajona do życia według zasad ustanowionych po II wojnie światowej. A teraz na wschodzie Europy są osoby i państwo, które otwarcie lekceważą te zasady. Nie można tego tolerować.

Dlaczego niektóre głowy państw europejskich nie chcą aktywnie działać na rzecz utworzenia trybunału specjalnego i tym samym opóźniają jego powstanie?

- Wielu może myśleć, że konieczne jest pozostawienie jakiegoś wyjścia do negocjacji z Rosją. Udział w tworzeniu trybunału faktycznie takie kontakty uniemożliwia. Ponadto Europejczykom może się wydawać, że utworzenie nowego trybunału osłabi Międzynarodowy Trybunał Karny. Utworzenie jednak specjalnego trybunału do spraw zbrodni agresji przeciwko Ukrainie w żaden sposób nie wpłynie na jurysdykcję i badanie sytuacji na Ukrainie przez Międzynarodowy Trybunał Karny, a jedynie uzupełni jego ważną pracę. Rosyjscy przywódcy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za tę agresję. Nie ma innych mechanizmów, poza utworzeniem specjalnego trybunału, do ścigania Władimira Putina, Siergieja Ławrowa, Michaiła Miszustina, Siergieja Szojgu i innych za zbrodnię agresji.

Czy ONZ może wesprzeć utworzenie specjalnego trybunału?

- ONZ może zacząć od rezolucji Zgromadzenia Ogólnego, która by popierała powołanie trybunału. Żeby przegłosować taką rezolucję, trzeba mieć poparcie ze strony najważniejszych krajów. Może to być jakaś ogólna uchwała dotycząca Ukrainy, w której odrębny przepis wspierałby albo trybunał specjalny, albo śledztwo w sprawie zbrodni agresji przeciwko Ukrainie. To jest realistyczny scenariusz.

Co groziłoby Putinowi i najwyższemu kierownictwu politycznemu Rosji ze strony takiego trybunału?

- W przypadku udowodnienia faktu popełnienia zbrodni agresji najprawdopodobniej najwyższe kierownictwo polityczne Rosji zostałoby skazane na karę długoletniego pozbawienia wolności lub dożywocie. Oczywiście trudno sobie wyobrazić, by Putin i spółka z własnej woli pojawili się przed trybunałem. Wystarczyłby jednak fakt pojawienia się któregoś z podsądnych na terenie jakiegokolwiek kraju uznającego jurysdykcję trybunału. Nawet jednak gdyby nie udało się przywódców Rosji doprowadzić przed trybunał, to sam fakt przygotowania aktu oskarżenia i wydania nakazu aresztowania byłby ważnym krokiem w kierunku wymierzenia sprawiedliwości.

Konieczne jest więc wzywanie wszystkich krajów mających jakiekolwiek oficjalne stosunki z Ukrainą, na wszystkich możliwych szczeblach, do podpisania umowy o utworzeniu trybunału.

Rozmawiał (w Kijowie): Krzysztof Szczepanik