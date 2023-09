Władysław Kosiniak-Kamysz: idziemy po wynik na poziomie kilkunastu procent

Wszystkie sondaże, które mamy, pokazują, że im lepszy wynik Trzeciej Drogi, tym szansę na zmiany są dużo większe. To od nas tak naprawdę i od naszego wyniku zależy cała przyszłość - mówi WNP.PL Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL i jeden z liderów Trzeciej Drogi.

Szef ludowców i jeden z liderów Trzeciej Drogi, czyli koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni jest przekonany, że jego ugrupowanie znacząco przekroczy 8-procentowy próg wyborczy.

- Wszystkie sondaże, które mamy, pokazują, że im lepszy wynik Trzeciej Drogi, tym szanse na zmiany są dużo większe. To od nas tak naprawdę i od naszego wyniku zależy cała przyszłość: czy będzie zmiana, czy będzie to, co jest dzisiaj. Idziemy po wyniki na poziomie kilkunastu procent - mówi w rozmowie z WNP.PL Władysław Kosiniak-Kamysz - prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i lider Trzeciej Drogi.

Pełna rozmowa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem dostępna jest tu:

W najbliższy weekend Trzecia Droga nie stanie u boku innych opozycyjnych partii podczas „Marszu Miliona Serc”. Jak wyjaśnia prezes PSL, Trzecia Droga ten czas spędzi równie aktywnie.

- Przed nami bardzo ważny weekend tysiąca spotkań i każdy z kandydatów w Trzeciej Drogi ma przynajmniej jedno spotkanie 30 września lub 1 października. To dla nas bardzo ważne, żebyśmy byli wszędzie, gdzie dociera tylko Trzecia Droga. Jesteśmy nawet w najmniejszych miejscowościach, gdzie pokazujemy, że mamy plan, mamy program, mamy pomysł na rządzenie - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.

Argumentami mają być m.in. pomysły na wsparcie polskiego biznesu, ale i rodzin.

- Chcemy prowadzić polską politykę społeczną do przodu, wspierać aktywność, na przykład przez PIT rodzinny, według którego rodzice razem z dziećmi się rozliczają. Im większa rodzina, tym niższe podatki. Dla dużej rodziny nie będzie trzeba płacić już żadnych podatków dochodowych. To jest bardzo ważne, bo to jest polityka prodemograficzna, prorodzinna i docenianie aktywności tych, którzy pracują - podkreśla prezes PSL.