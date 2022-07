Władysław Kosiniak-Kamysz: nie będzie żadnych układanek z PiS

Nie będzie żadnych układanek z PiS; chcemy tę władzę odsunąć od rządów i nie ma innego stanowiska w PSL - zapewnił w środę prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz pytany, czy możliwe są rozmowy z PiS, gdyby PSL miał wolną rękę w reformowaniu sądownictwa.

"Nie będzie żadnych układanek. My chcemy tę władzę odsunąć od rządów, bo ona jest zła, niedobra i to jest jednoznaczne stanowisko, i nie ma innego stanowiska. Wszystko inne są troszkę intelektualnymi prowokacjami" - oświadczył lider PSL w Polsat News.

W ten sposób Kosiniak-Kamysz odpowiedział na pytanie, czy sygnałem wysłanym do PiS-u o możliwych "układankach" może być wypowiedź posła PSL Władysława Teofila Bartoszewskiego, który miał powtórzyć, że "jeśli dostaniemy Ministerstwo Sprawiedliwości i wolną rękę w reformowaniu sądów", to możliwe są rozmowy PSL z PiS-em.

Czytaj też: Bielan: gdyby PO wygrała wybory, mielibyśmy do czynienia ze scenami, których od dekad nie pamiętamy

Według prezesa PSL, taka wypowiedź "to jest pokazanie, gdzie jest dzisiaj największy problem, co jest szkodliwe dla Polski, dlaczego nie mamy pieniędzy europejskich, dlaczego wymiar sprawiedliwości tak, a nie inaczej funkcjonuje".

"To jest zwrócenie uwagi na to, co się tam dzieje. I wciąż przez szkodników Solidarnej Polski mamy taką, a nie inną sytuację" - dodał Kosiniak-Kamysz.