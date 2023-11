Władysław Kosiniak-Kamysz o konstruktywnym wotum nieufności wobec rządu M. Morawieckiego

Nie jestem zwolennikiem konstruktywnego wotum nieufności wobec rządu Mateusza Morawieckiego, to jest bardzo trudna konstrukcja, nigdy nie była zastosowana - powiedział w środę prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) Władysław Kosiniak-Kamysz.

O opcji konstruktywnego wotum nieufności wobec rządu Mateusza Morawieckiego mówił we wtorek w Polsat News Marek Sawicki (PSL) wyznaczony przez prezydenta na marszałka seniora.

Konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Mateusza Morawieckiego?

"Rozmawiałem z kilkoma konstytucjonalistami i oni uważają, że w momencie, kiedy jest desygnowany premier, to de facto on już odpowiada za rząd, bo on już jest przez prezydenta powołany i że marszałek wybrany na pierwszym posiedzeniu Sejmu, korzystając z zapisu w regulaminie, że następne posiedzenie może zwołać w terminie nie krótszym niż siedem dni, zwołuje następne posiedzenie" - powiedział Marek Sawicki.

"Jak twierdzą niektórzy konstytucjonaliści, może to być jeden program porządku dziennego: konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Mateusza Morawieckiego. Wtedy trzeba postawić własnego premiera, on musi być gotowy z expose i składem rządu i można to zrobić w mojej ocenie w 7,8 dni po 13 listopada" - mówił Sawicki.

Bardzo trudna konstrukcja, nigdy wcześniej niezastosowana

Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził w środowym wywiadzie dla TVN24, że konstruktywne wotum nieufności to bardzo trudna konstrukcja, nigdy wcześniej niezastosowana. Jak przekazał, nie jest jej zwolennikiem.

"Jeśli prezydent tak zdecydował, to ok. Polacy chcieli szybszej zmiany. Nie ma jej teraz. Będziemy gotowi do przejęcia władzy, gdy konstytucyjne terminy wejdą w życie" - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w TVN24.

Ocenił też, że powierzenie przez prezydenta funkcji Marszałka Seniora Markowi Sawickiemu daje gwarancje sprawnego przeprowadzenia pierwszego posiedzenia Sejmu, zgodnie z konstytucją.

"Po drugie traktujemy to jako dobry sygnał dla naszego środowiska politycznego, bo to jest prestiżowo ważna funkcja, doceniająca rolę Marka Sawickiego i PSL" - podkreślił szef ludowców.

Jak przekazał, w trakcie konsultacji z przedstawicielami komitetów wyborczych z prezydentem poprosił Andrzeja Dudę, by rozważył kandydaturę Marka Sawickiego na Marszałka Seniora Sejmu.

Zgodnie z konstytucją konstruktywne wotum nieufności wobec Rady Ministrów Sejm wyraża większością ustawowej liczby posłów (co najmniej 231). Wniosek musi zgłosić co najmniej 46 posłów i wskazać imiennie kandydata na nowego premiera. Głosowanie nad takim wnioskiem odbywa się nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od jego złożenia.