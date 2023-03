Władysław Kosiniak-Kamysz: to jest ważna sprawa - nie rozbić tego, co nas łączy

To jest ważna sprawa - nie rozbić tego, co nas łączy. Upamiętnienie jest potwierdzeniem i swojego rodzaju obroną - powiedział poseł Władysław Kosiniak-Kamysz podczas sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"W Polsce mamy deficyt autorytetów i daleko idący spór społeczny w większości kwestii. Mamy widoczną gołym okiem rozpadającą się wspólnotę społeczną, narodową, rodzinną. To jest wielki ból i niebezpieczeństwo - rozpad więzi i wzajemnych relacji. Niekwestionowanie jedną z niewielu albo ostatnią i jedyną wspólną postacią dla Polaków, największej jej grupy był jest i będzie ojciec święty Jan Paweł II - powiedział poseł Władysław Kosiniak-Kamysz podczas sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

"Ta uchwała jest dlatego, żeby upamiętnić. Upamiętnienie jest potwierdzeniem i swojego rodzaju obroną. Bo pamięć i tożsamość jest silniejsza niż jeden akt związany z obroną. To jest stanie przy wartościach. My przy wartościach Jana Pawła II stoimy i stać chcemy. To jest bardzo ważne, nie rozbić tego, co nas łączy. Pamiętam wypowiedzi osób, które są dalekie od kościoła, ale zawsze z wielkim szacunkiem mówiły o roli Jana Pawła II" - uzasadnił poseł Koalicji Polskiej.

"Nie wierzę w ubeckie akta, które dziś są wykorzystywane przeciwko Janowi Pawłowi II. Dlatego dziś składamy ten projekt, by dać świadectwo prawdzie" - dodał Kosiniak-Kamysz.

autor: Maciej Replewicz, Anna Kruszyńska, Mikołaj Małecki

mr/ akr/ mml/ dki/