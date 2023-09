Władza zauważyła, że granie na solidarność społeczną nie jest dobrą strategią polityczną

Gdy kończą się argumenty i mobilizacja społeczna wymaga dodatkowych emocji, to dyskurs nam się zaostrza - mówi dr hab. Piotr Kulas, socjolog z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.

„Rząd PiS jest pierwszym rządem solidarnym, dbającym o tych ludzi, którym się nie powiodło w transformacji” – powiedział w roku 2017, na Kongresie 590, marszałek-senior Kornel Morawiecki. Można by się spodziewać, że urzeczywistnienie takiej idei „solidarnego państwa dobrobytu” wyzwoli pozytywne emocje społeczne. Tymczasem nienawiść kwitnie, a ludzie są podzieleni jak nigdy dotąd…

Coś nie tak jest z tą ideą, czy z politykami? – pytam dra hab. Piotra Kulasa, socjologa z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.

– Prawica zaczęła budować swoją własną wersję społeczeństwa obywatelskiego. Obecna władza zauważyła, że granie na spójność społeczną, solidarność wszystkich ze wszystkimi, nie jest dobrą strategią polityczną. Uznała, że trzeba znaleźć kogoś, kogo będzie można obwiniać o wszelkie niepowodzenia; również własne. I wskazała tych, którzy się „wcinają do kolejki”. Bowiem zwykli obywatele, ci którzy wybierają właśnie Prawo i Sprawiedliwość i do których PiS się zwraca, stoi w takiej swoistej „kolejce” do dobrobytu. Obiecuje im się, że ta kolejka będzie posuwać się szybciej, ale od czasu do czasu, ktoś do niej wchodzi: a to jakaś kobieta, jakiś imigrant, osoba z niepełnosprawnością… Kolejka, zamiast się skracać, robi się coraz dłuższa. Władza zatem mówi: My robimy wszystko, by kolejka się skracała, a wydłuża się nie przez nas, lecz przez „nich”. Myślę – dodaje prof. Kulas – że taki schemat pozwala wyjaśnić, dlaczego w Polsce tak bardzo się przyjęła i jest uprawiana ta populistyczna logika polaryzacji.

Polaryzacja to jedno, ale promowanie i wskazywanie jako właściwe, tych emocji i motywacji negatywnych… To właśnie one napędzają także ową metaforyczną „kolejkę”.

– Gdy kończą się argumenty i mobilizacja społeczna wymaga dodatkowych emocji, to dyskurs nam się zaostrza. Sam mechanizm dzielenia społeczeństwa na „nas” i „onych”, przez których nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego, co nam obiecano, zwłaszcza w czasach generalnie trudnych – mówi Piotr Kulas – w naturalny sposób należy do wyposażenia populistów. I oni w to grają.

Można tak w nieskończoność?

– Myślę, że aż do momentu, gdy nastąpi takie wzburzenie, które zmieni nastroje społeczne. Albo partia rządząca popełni jakieś karygodne błędy i nie będzie w stanie rządzić. Teraz, niestety – uważa prof. Piotr Kulas – zostało jeszcze nieco przestrzeni dla coraz ostrzejszych argumentów…

Rozczarowanie państwem jako takim, zgubienie sensu budowania wspólnoty – jest perspektywą możliwą, prawdopodobną i najgorszą.

O tym także w rozmowie z prof. Piotrem Kulasem…