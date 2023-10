Właśnie ruszył PRECOP 28. Wskaże ważne kierunki dla energetyki

W 2018 r. w Katowicach odbył się szczyt klimatyczny COP 24. Ważne jest aby te idee były kontynuowane i rozwijane. Stąd pomysł na konferencję PRECOP. Obecna edycja to przygotowanie do COP 28 w Dubaju - powiedział Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, otwierając PRECOP 28.

Konferencja PRECOP 28 to przygotowanie do szczytu klimatycznego w Dubaju, który zaplanowano na dni 30 listopada do 12 grudnia 2023 roku.

W PRECOP 28 wydarzeniu biorą udział osobistości ze świata biznesu, nauki i polityki.

Konferencja jest o tyle istotna, że kryzys klimatyczny już teraz uderza w globalna gospodarkę.

W Katowicach rozpoczęła się 5 października dwudniowa konferencja PRECOP 28. To najważniejsza w tej części świata konferencja poświęcona szeroko rozumianym zmianom klimatycznym, transformacji energetycznej i powiązanych z nimi zagadnieniom. Co ważne, nie zajmuje się tylko omówieniem tego, co już jest, ale wskazuje przede wszystkim kierunki działań, które mają przynieść światu wymierne korzyści. Widać to już po agendzie PRECOP 28.

Walka o ochronę klimatu łączy wszystkie kraje ONZ

- Chcemy aby w Polsce zdarzyła się też zmiana, aby wprowadziła nas na ścieżkę ambitnej dekarbonizacji - powiedział Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Jak zauważył wszystkie 193 państwa tworzące ONZ są od 28 lat obecne na szczytach klimatycznych.

Tegoroczny PRECOP 28 to spotkanie przygotowujące do szczytu klimatycznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (UN Climate Change Conference 2023 – COP 28), tj. sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – największego światowego forum, którego celem jest wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

Łączący się online z uczestnikami PRECOP 28 marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski (przebywa właśnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich) zauważył, że konferencja PRECOP 28 to wydarzenie ważne nie tylko w skali kraju.

- Musimy mierzyć się z wieloma wyzwaniami, to następstwa kryzysu energetycznego, wojny na Ukrainie i COVID. Poczynione na PRECOP 28 ustalenia są ważne dla całego regionu - stwierdził polityk.

PRECOP 28 będzie zajmował się wszystkimi kluczowymi dla klimatu zagadnieniami

Obecna konferencja to druga edycja PRECOP, która – jako wydarzenie cykliczne – stawia sobie za cel wypracowanie w toku otwartej dyskusji wspólnego stanowiska różnych środowisk wobec najważniejszych tematów omawianych podczas corocznych szczytów klimatycznych ONZ.

W debatach poprzedzających COP28 w Dubaju biorą udział przedstawiciele i przedstawicielki ONZ, polscy i unijni politycy, ludzie gospodarki, cenieni eksperci, przedstawiciele instytucji i organizacji.

W agendzie spotkania znalazły się najistotniejsze tematy związane z redukcją emisji CO2, polityką klimatyczną Polski i Europy, powstrzymaniem globalnego ocieplenia i łagodzeniem już widocznych i wciąż narastających skutków zmian klimatu.

Jednym z głównych nurtów będzie trwająca transformacja sektora energii w kierunku eliminacji paliw kopalnych oraz zmniejszenia wpływu energetyki i zużywającej energię gospodarki na środowisko i klimat.

Ten nurt zyska dodatkową wagę ze względu na lokalizację tegorocznego szczytu klimatycznego ONZ. Zjednoczone Emiraty Arabskie to jeden z największych na świecie dostawców paliw kopalnych.

W Katowicach nie zabraknie dyskusji o problemach sektora transportu mierzącego się z wyzwaniem, jakim jest osiągnięcie bezemisyjności bez utraty funkcji.

Istotnym obszarem zainteresowania PRECOP 28 będzie przeobrażanie gospodarki w system cyrkularny - nie wytwarzający odpadów i racjonalnie korzystający z zasobów.