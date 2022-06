Wlk. Brytania: Szczepionki będą oferowane osobom z wyższym ryzykiem zakażenia małpią ospą

Osobom z wyższym ryzykiem zakażenia małpią ospą, takim jak mężczyźni utrzymujący kontakty seksualne z mężczyznami oraz biseksualiści, będą oferowane w Wielkiej Brytanii szczepionki przeciwko ospie prawdziwej – poinformowało BBC News.

Nie ma szczepionki bezpośrednio ukierunkowanej przeciwko małpiej ospie, są jednak skuteczne nowej generacji preparaty przeciwko ospie prawdziwej o nazwie Imvanex. Właśnie te szczepionki, przeciwko ospie prawdziwej, decyzją Komitetu ds. Szczepień i Immunizacji (JCVI), mają być oferowane mężczyznom utrzymującym kontakty seksualne z mężczyznami oraz biseksualistom. Te osoby są najbardziej obecnie narażone na zakażenie małpią ospą.

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) zaznacza, że szczepionki przeciwko ospie prawdziwej są skuteczne w zapobieganiu małpie ospy. Wynika to z tego, że wirusy wywołujące te choroby są ze sobą spokrewnione. A z badań wynika, że szczepionka przeciwko ospie prawdziwej w 85 proc. chroni przed tą chorobą.

W Wielkiej Brytanii 793 osoby zostały dotąd zakażone małpią ospą. Najczęściej są to mężczyźni utrzymujący kontakty seksualne z mężczyznami. Eksperci zaznaczają jednak, że małpia ospa nie jest chorobą przenoszoną drogą płciową. Zwracają uwagę, że do zakażenia dochodzi zwykle na skutek bliskiego kontaktu z osobą zainfekowaną. A może do tego dojść podczas kontaktu seksualnego, jak i kontaktu ze skórą osoby zakażonej, używania wspólnego ręcznika lub za pośrednictwem pościeli.

Dr Mary Ramsay z Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia ma nadzieję, że wprowadzenie szczepień wśród osób najbardziej narażonych na zakażenie "przerwie łańcuch transmisji". Dotyczy to szczególnie tych, którzy mają wielu partnerów seksualnych i uprawiają seks grupowy.

Na razie nie ma dużego ryzyka zakażenie w ogólnej populacji ani ciężkiego przebiegu choroby. Dr Ramsay zaznacza, że większość zakażeń ma przebieg łagodny, i jedynie u niektórych osób może wystąpić ciężka postać tej choroby. "Ważne jest zatem, by zaoferować szczepionkę najbardziej narażonym na infekcję grupom ludzi" - dodaje.

Brytyjska specjalistka zaleca, by osoby, które zauważą u siebie objawy małpiej ospy, unikały bliskich kontaktów z innymi i jak najszybciej porozumiały się z lekarzem lub ośrodkiem zajmującym się zakażeniami.

Małpia ospa zwykle objawia się gorączką, bólami głowy i wysypkę skórną, która zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia na resztę ciała. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zwraca jednak uwagę, że rejestrowane obecnie przypadki zakażenia wyróżniają się niewielką wysypka - może być zaledwie kilka takich zmian lub tylko jedna. Poza tym wysypka w okolicach narządów płciowych na ogół nie przenosi się na inne miejsca ciała.