Włochy: Franciszek pojechał do telewizji RAI nagrać wywiad

Papież Franciszek pojechał w sobotę do studia włoskiej telewizji RAI na nagranie wywiadu dla katolickiego programu "A Sua immagine" (Na Jego obraz). To pierwsza w historii wizyta papieża w studiu telewizyjnym - zauważa agencja Ansa.

Wywiadu tego Franciszek miał udzielić pod koniec marca, ale plany te nie zostały zrealizowane w związku z jego hospitalizacją.

Dzień po tym, gdy Watykan poinformował o odwołaniu wszystkich piątkowych audiencji papieża z powodu "stanu gorączkowego", pojechał on do rzymskiej dzielnicy Saxa Rubra nagrać wywiad. Jak przekazano dziennikarzom, zostanie on wyemitowany 4 czerwca.