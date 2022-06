Włochy: Premier Draghi ma nadzieję na porozumienie na szczycie UE ws. kandydatury Ukrainy

Premier Włoch Mario Draghi w wystąpieniu w Senacie w Rzymie we wtorek wyraził nadzieję, że kraje Unii Europejskiej na zbliżającym się szczycie osiągną porozumienie w sprawie przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE. Mówił też: "Rosja dalej atakuje ukraińskie miasta", "zbrodnie wojenne zostaną ukarane".

Szef włoskiego rządu, przedstawiając informację gabinetu przed szczytem UE, przywołał swoją niedawną wizytę w Kijowie razem z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem.

"W Kijowie powtórzyłem, że Włochy chcą Ukrainy w Unii Europejskiej i by otrzymała status kandydata" - mówił Draghi. Przypomniał, że jego rząd był jednym z pierwszych, które to poparły.

Zapowiedział, że Włochy będą dalej to robić. "Jestem świadom, że nie wszystkie państwa członkowskie podzielają dzisiaj to stanowisko" - przyznał.

Rekomendację Komisji Europejskiej, by przyznać Ukrainie status kandydata nazwał "zachęcającym sygnałem".

"Ufam, że Rada Europejska będzie mogła zająć wspólne stanowisko w tej sprawie" - zaznaczył Mario Draghi.

Jak dodał, droga od statusu kandydata do członkostwa jest długa ze względu na wymagane reformy strukturalne. "Ale sygnał europejski musi być jasny, odważny i natychmiastowy" - oświadczył. W ocenie premiera obecnie reformy można zrealizować szybciej niż w przeszłości.

Następnie podkreślił, że "podczas mojej niedawnej wizyty w Kijowie zobaczyłem z bliska zniszczenia wojenne i determinację Ukraińców, by bronić swego kraju. Nasze państwa i Unia Europejska są zdeterminowane, by pomóc narodowi europejskiemu w jego walce w obronie demokracji i wolności".

"W czasie wizyty prezydent (Wołodymyr) Zełenski poprosił nas, by dalej wspierać Ukrainę, by osiągnąć pokój, szanujący jej prawa i wolę. Tylko pokój uzgodniony, a nie narzucony może być naprawdę trwały" - zaznaczył włoski premier.

Podkreślił, że prawie cztery miesiące od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji dalej ujawniane są kolejne zbrodnie rosyjskiego wojska przeciwko cywilom, a ataki są "szczególnie okrutne".

"Odpowiedzialność za to będzie ustalona, a zbrodnie wojenne zostaną ukarane" - zapewnił Draghi.

Wyjaśnił, że strategia Włoch, zgodnie z linią UE i G7, jest dwutorowa: "popieramy Ukrainę i stosujemy sankcje wobec Rosji po to, aby przerwała działania wojenne i zgodziła się naprawdę usiąść przy stole negocjacyjnym". Jego zdaniem sankcje "działają".

Szef rządu mówił także o potrzebie wspólnego wysiłku na rzecz odbudowy Ukrainy i udziału w niej międzynarodowych instytucji oraz banków, w tym Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

"Dzisiaj to naszym zadaniem jest to, by pozwolić Ukrainie się odrodzić" - ocenił wśród braw.

Premier podkreślił również: "Nasze kanały dialogu pozostają otwarte; nie przestaniemy wspierać dyplomacji i poszukiwać pokoju".

"Poszukiwanie pokoju, przezwyciężenie kryzysu; to jest mandat otrzymany od parlamentu, od was. To kieruje naszymi działaniami" - mówił senatorom.

Szef rządu mówił także o konsekwencjach wojny na Ukrainie, w tym groźbie poważnego kryzysu żywnościowego w najbiedniejszych krajach.

Informację rządu przedstawił w dniu poważnych napięć w jego szerokiej koalicji, w obliczu groźby rozłamu w Ruchu Pięciu Gwiazd. Wszystko wskazuje na to, że odejdzie z niego jego były lider, szef MSZ Luigi Di Maio. Powodem jest spór o wysyłanie broni na Ukrainę, przeciwko czemu opowiada się duża część tej formacji na czele z jej obecnym przywódcą Giuseppe Conte.