Włochy: Premier Draghi: z pełnym przekonaniem popieramy wejście Finlandii i Szwecji do NATO

Złożenie wniosku o przyjęcie do NATO przez Finlandię i Szwecję, to jasna odpowiedź na agresję Rosji przeciwko Ukrainie; Włochy z pełnym przekonaniem popierają przyłączenie do Sojuszu tak Finlandii, jak i Szwecji - zadeklarował w środę premier Włoch Mario Draghi.

"W ciągu ostatnich tygodni pokazaliśmy jedność w działaniu wobec kryzysu na Ukrainie, potępienia Rosji, wsparcia Ukrainy, a także rozwiązań w drodze negocjacji, i będziemy kontynuować te działania" - oznajmił Draghi na konferencji prasowej w Rzymie po spotkaniu z premier Finlandii Sanną Marin.

Włoski premier zauważył, że proces wstąpienia do NATO dwóch nowych członków powinien przebiegać najszybciej jak to możliwe.

Draghi oświadczył ponadto, że Włochy, tak jak wielu innych członków NATO i Unii Europejskiej, będą zaangażowane w pomoc Finlandii w zapewnieniu jej bezpieczeństwa w okresie przed akcesją, dodając, że Europa musi zbudować swój system obronności.

"Musimy zbudować prawdziwą europejską obronność, stanowiącą uzupełnienie dla NATO, aby wesprzeć ochronę naszych podstawowych wartości, ochronę naszych instytucji. To moment wyborów i chcemy, aby Unia Europejska wybrała bycie głównym bohaterem" - powiedział premier Włoch.

"Kontekst bezpieczeństwa europejskiego zmienił się, ponieważ Rosja stwierdziła, że nie szanuje podstawowych wartości i chce ograniczyć wolność innych krajów, a my nie możemy tolerować tej wojny. Chcemy zagwarantować bezpieczeństwo dla siebie i dla Europy" - oświadczyła ze swej strony Marin.