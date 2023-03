Włochy: Premier Meloni: Franciszek skierował uwagę na odległe miejsca i narody

Premier Włoch Giorgia Meloni powiedziała w poniedziałek, że najważniejszą cechą papieża Franciszka jest "uwaga skierowana na odległe miejsca i narody oraz peryferia" . W 10. rocznicę wyboru papieża szefowa rządu wzięła udział w Rzymie w spotkaniu z udziałem watykańskiego sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina.

Włoska premier podkreślała , że wielkie wrażenie robi na niej "nadzwyczajna" interpretacja pojęcia kryzysu, jaka wyróżnia Franciszka.

Zaznaczyła, że zdaniem papieża kryzys sam w sobie nie jest czymś negatywnym. Może, jak dodała, być to okazja do tego, by dokonywać wyboru; "oddzielić ziarno od plew, by zrobić dobrą mąkę, a z niej chleb" - mówiła.

"Kryzysy są okazją do tego, by dokonywać wyborów, a często polityka tego nie robiła" - oceniła Giorgia Meloni.

"Dziękuję za to - dodała - że jestem zmuszona do tego, by dokonywać wyborów".

Oświadczyła także: "Staramy się przekształcić kryzys w szansę ". Jako przykład podała kryzys energetyczny.

Premier mówiła też o kwestii migracji podkreślając, że od wielu mieszkańców Afryki słyszała, że nie chcą być zmuszeni do opuszczania swoich ziem, ponieważ chcą godnie żyć w swoich krajach.

Jako priorytet wskazała zwalczanie przemytu migrantów. Zauważyła, że wielu z przybyszy przekonuje się, że nie znajdują we Włoszech życia, jakie im obiecano.

Trzeba, podkreśliła, działać na rzecz legalnej imigracji i przyjmować tych, którzy mają do tego prawo jako uchodźcy oraz zapewnić im godne życie. Za niezbędne uznała inwestycje w Afryce.

Odnosząc się do wojny na Ukrainie, zwróciła uwagę na prawo zaatakowanej strony do obrony.

Jak zauważyła, w tej wojnie jest "strona zaatakowana i agresor" i trzeba wspierać tego, kto sie broni, by nie wygrało prawo silniejszego.

Zdaniem premier Meloni Stolica Apostolska jest najbardziej odpowiednim podmiotem, by sprzyjać negocjacjom.

"Wspieram takie wysiłki i mam nadzieję , że dojdzie do ich wzmocnienia, a Stolica Apostolska może liczyć na naszą pomoc" - zadeklarowała premier Włoch.

Podczas spotkania zaprezentowano książkę "Atlas Franciszka. Watykan i polityka międzynarodowa" redaktora naczelnego jezuickiego pisma "La Civilta Cattolica" księdza Antonio Spadaro.

Z Rzymu Sylwia Wysocka