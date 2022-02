Włochy: Przed świętem zakochanych narzeczeni przybyli do miasta św. Walentego

W weekend poprzedzający walentynki do miasta Terni w środkowych Włoszech, którego biskupem był święty Walenty, przybyli tradycyjnie narzeczeni, by w bazylice jego imienia złożyć sobie przyrzeczenie miłości. W sobotę w bazylice zebrało się ponad 40 par.

Terni w regionie Umbria jest głównym miejscem kultu świętego Walentego, męczennika. W bazylice pod jego wezwaniem znajduje się srebrny relikwiarz ze szczątkami patrona i inskrypcją "Święty Walenty, patron miłości". Przybywający tam narzeczeni przyrzekają sobie pobrać się w ciągu roku.

W tym roku w ceremonii bazylice świętego Walentego udział wzięli narzeczeni z całych Włoch i z Francji. Przewodniczył jej biskup Terni Francesco Antonio Soddu.

Podczas uroczystości podkreślił: "Święty Walenty, wbrew temu, co niestety zbyt często szerzy się w powszechnej świadomości nie jest świętym od serduszek".

"Nie jest też dobrym pretekstem do tego, by realizować kampanie marketingowe w dobrej cenie. My, mieszkańcy Terni, wiemy to bardzo dobrze. Święty Walenty to ktoś więcej" - mówił biskup.

Następnie dodał: "Bardzo nam przykro i boli nas to, kiedy imię naszego świętego patrona jest instrumentalnie wykorzystywane wyłącznie dla celów handlowych".