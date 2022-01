Włocławek: Samorządowcy z ruchu "TAK! Dla Polski" zaapelowali do premiera o spotkanie ws. Polskiego Ładu

Samorządowcy z ruchu "TAK! Dla Polski" w piątek we Włocławku zaapelowali ponownie do premiera o spotkanie w sprawie korekty przepisów podatkowych Polskiego Ładu. "Chodzi o to, żeby zastanowić się jak można pewne rzeczy ulepszyć" - powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Przed tygodniem samorządowcy skierowali list do premiera Mateusza Morawieckiego list, w którym domagali się pilnego spotkania z nim w sprawie zmian w Polskim Ładzie.

"Spotkaliśmy się z liderami wszystkich partii parlamentarnych, mówiliśmy o naszych postulatach programowych. Rozmawialiśmy o ochronie zdrowia, o edukacji, o praworządności, tych kwestiach, które nas najbardziej zajmują, czyli o kwestiach stabilizacji finansowej samorządów. Do tej rozmowy potrzebny jest także pan premier i z taką prośbą do pana premiera zwróciliśmy się. W tej chwili czekamy na reakcję. Czasu nie ma, codziennie jesteśmy zaskakiwani kolejnymi rozwiązaniami, które niczego nie rozwiązują, a jedynie pogłębiają bałagan" - powiedział na konferencji prasowej Sutryk.

Prezydent Wrocławia zaznaczył, że samorządowcy zamiast koncentrować się na sprawach, na które umówili się z mieszkańcami, próbują szukać ścieżek wyjścia z trudnej sytuacji.

Sutryk podkreślił, członkowie ruchu chcą przedstawić premierowi swój punkt widzenia i są gotowi szukać wspólnie rozwiązań, "bo to co jest dzisiaj jest największym problemem, to po prostu brak dialogu".

"Nie wolno lekceważyć polskiego samorządu. To my na co dzień zajmujemy się dostarczaniem różnych usług publicznych naszym mieszkańcom. Chodzi tylko żeby siąść przy wspólnym stole i zastanowić się w tej bardzo trudnej covidowej i gospodarczej sytuacji jak można pewne rzeczy ulepszyć. W sytuacji, kiedy nie działa Komisja Wspólna Rządu i Samorządu (...) nie mamy innego wyjścia jak poprosić pana premiera o uczciwą rozmowę o Polsce" - dodał Sutryk.

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński zaznaczył, że w skierowanym wcześniej liście do premiera, samorządowcy zwrócili uwagę, że bardzo wielu podatników przechodzi na system tzw. ryczałtu podatkowego, w którym samorządy nie mają żadnych udziałów we wpływach do budżetu państwa, inaczej niż w przypadku podatku PIT.

"Mieszkańcy naszych miast, jedni płacąc jeden rodzaj podatku, a drudzy płacąc inny rodzaj podatku, a mając na przykład dzieci w żłobku, są w inny sposób traktowani, a wpływy naszych miast maleją. Przypominamy więc panu premierowi o tym spotkaniu. Dzisiaj znaleźliśmy, tak na gorąco, kolejny problem w Polskim Ładzie, który wpłynie na sytuację finansową naszych miast, miasteczek i wsi, to quasi podatek od strat, które ponoszą między innymi spółki komunalne" - mówił Chęciński.

Prezydent Sosnowca podkreślił, że jako samorządowcy chcieliby w czasie spotkania z premierem przedstawić pomysły na rozwiązanie problemów i doprowadzenie do sytuacji, aby środki wypracowane w miejscowościach mogły służyć ich mieszkańcom.

Z kolei prezydent Sopotu Jacek Karnowski stwierdził, że samorządowcy z ruchu "TAK! Dla Polski" pragną ująć się za prezydentem Inowrocławia Ryszardem Brejzą, chociaż nie jest on członkiem ruchu.

"Uważamy, że rodzinę Brejzów spotyka olbrzymia restrykcja polityczna. Zemsta polityczna, która na tej rodzinie trwa od kilku lat, jest dla nas samorządców bardzo bolesna. Ryszarda Brejzę znamy jako członka zarządu Związku Miast Polskich, jako człowieka, który pracuje w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Jest krystalicznie uczciwym człowiekiem i mścić się na krystalicznie uczciwym człowieku, który pracuje od wielu lat dla swojego ukochanego Inowrocławia, za to że jego syn prowadzi działalność polityczną. Przypomnimy, że w tej rodzinie kiedyś stała się tragedia za czasów komunizmu. Myślę, że teraz powracają te czasy komuny za czasów PiS-u" - mówił Karnowski.

"My jako samorządowcy z całej Polski jednoznacznie ujmujemy się za Ryszardem Brejzą i wzywamy pana Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę i jego nadzorcę pan prezesa Jarosława Kaczyńskiego, żeby nie mścili się na rodzinie Brejzów i zostawili ich w spokoju" - dodał.