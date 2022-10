Włocławek: Sprzęt za ponad 1,8 mln zł dla policyjnych wodniaków

Policyjni wodniacy z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, na co dzień patrolujący okolice Wisły i kilka jezior, otrzymali niezwykle przydatny w czasie służby sprzęt. To m.in. łódź motorowodna, dron, quady i rowery elektryczne.

Sprzęt został zakupiony ze środków Funduszu Modernizacji i Bezpieczeństwa Publicznego, przyznanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Policjanci Ogniwa Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych KMP patrolują okolice rzeki Wisły po obu stronach tamy, ale także jeziora: Wikaryjskie, Skrzynki, Czarne. Wspomagają też okoliczne jednostki policji i inne służby w działaniach na wodzie. Zdarza się im udzielać pomocy żeglarzom, użytkownikom sprzętu wodnego czy surfingowcom. Biorą także udział w poszukiwaniach osób zaginionych w pobliżu wody.

W ręce policjantów trafiła oznakowana łódź motorowodna z kabiną, przystosowana do pływania z sześcioosobową załogą. Wyposażona jest w dwa silniki po 150 KM, ogrzewanie, radar z funkcją automatycznego rozpoznawania jednostek na wodzie i nawigację. Zakupiono również dwa oznakowane quady, cztery rowery elektryczne, drona z termowizją i kompletem akumulatorów.

Wkrótce policjanci otrzymają jeszcze wyposażenie, na których zakup już podpisano umowy. Będą to dwa oznakowane radiowozy typu pickup i skuter wodny.

Łączna wartość zakupów dla policyjnych wodniaków z Włocławka to ponad 1,8 mln zł.