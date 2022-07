Włodzimierz Czarzasty o wspólnych listach wyborczych: na każdy wariant jesteśmy otwarci

W sprawie list wyborczych będziemy decydowali na pół roku przed wyborami, Lewica jest otwarta na każdy wariant - powiedział we wtorek wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Czarzasty w TVP1 został zapytany czy możliwa jest jedna lista partii opozycyjnych na przyszłoroczne wybory parlamentarne. "Dyskusja zastępcza, absolutnie. Co do list będziemy decydowali na pół roku przed wyborami. Lewica jest otwarta na każdy wariant" - odparł polityk.

"Na każdy wariant jesteśmy otwarci, byleby doprowadzić do tego, żeby Polska była tak zarządzana, żeby ludzie po prostu nie płacili takich cen" - dodał wicemarszałek.

Czarzasty uważa, że nie będzie też wcześniejszych wyborów parlamentarnych.

Dopytywany czy szef PO Donald Tusk jest liderem opozycji odpowiedział: "Jest, bo jest liderem największej partii opozycyjnej".

"Mam radę dla wszystkich, łącznie ze swoimi przyjaciółmi na lewicy, jeśli chcemy, aby nasza partia była liderem na opozycji, musimy mieć 27 proc." - dodał.

"Lider największej partii opozycyjnej jest nie tyle liderem opozycji, ile jest liderem największej partii, a największa partia będzie miała najwięcej do powiedzenia. Co więcej, lider największej partii opozycyjnej powinien być premierem, bo jak nie jest to się dzieje to co w tej chwili - pan (szef PiS Jarosław) Kaczyński nie jest, a rządzi. Ludzie się z tego śmieją" - ocenił Czarzasty.

Polityk odniósł się także do wysokich cen. Jak zaznaczył, łatwo jest wpaść w spiralę inflacyjną, ale bardzo trudno z niej wypaść. "To nie jest tak, że bez względu na to, która partia będzie rządziła, to tydzień po przejęciu rządów ta inflacja spadnie. Inflacja ma wiele czynników. Uważam, że w Polsce inflacja jest spowodowana w połowie przez czynniki zewnętrzne - wojna, ceny paliw; a druga połowa uważam, że jest winą rządu polskiego" - zaznaczył lider Nowej Lewicy.