Wnuk byłego prezydenta skazany na 4 lata więzienia za rozbój

Sąd Rejonowy w Gdańsku wydał w poniedziałek wyrok w sprawie, w której za rozbój i pobicie obywateli Szwecji odpowiadało trzech młodych mężczyzn, w tym wnuk prezydenta Lecha Wałęsy. Bartłomiej W. ma trafić na 4 lata do więzienia.

Sędzia Adrianna Kłosowska z Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w poniedziałek odczytała wyrok w sprawie z 2018 r., gdzie wśród trzech oskarżonych o rozbój i pobicie na obywatelach Szwecji w Gdańsku odpowiadali: Oskar N., Dawid M. oraz wnuk byłego prezydenta Bartłomiej W. Sąd nie miał wątpliwości, co do winy podsądnych. Najwyższy werdykt usłyszał Dawid M., bo zdaniem sądu był najbardziej agresywny - 6 lat więzienia, Oskar N. oraz Bartłomiej W. po 4 lata więzienia. Na sali rozpraw był jedynie Oskar N., bo jest aresztowany do innej sprawy karnej, a M. i W. odpowiadają od grudnia 2018 r. z wolnej stopy.

Sędzia Kłosowska podkreśliła, że oskarżeni traktowali napaść na Szwedów, jako zdarzenie błahe i nieistotne, gdy tymczasem jeden z napadniętych obcokrajowców odniósł poważne obrażenia. Skazanie trzech mężczyzn było możliwe dzięki zeznaniom pokrzywdzonych. Zdaniem sądu podczas rozboju Dawid M. zaatakował pokrzywdzonego pałką teleskopową, którą zabrał z domu, a do ataku zdaniem sądu dołączył wnuk byłego prezydenta, który zaczął kopać obcokrajowca. Obydwaj się wywrócili, a wtedy do rozboju dołączył N., który przeszukiwał kieszenie pokrzywdzonego.

"Jeśli chodzi o linię obrony oskarżonych. Pan W. nie przyznawał się w ogóle do winy w zakresie tego zdarzenia i odmawiał składania wyjaśnień. Oskar N. przyznał się do zaboru telefonu. Pan M. początkowo się nie przyznawał, a później się przyznał" - uzasadniała sędzia i podkreśliła, że sąd nie miał żadnych wątpliwości, że oskarżeni dokonali rozboju wspólnie i w porozumieniu.

Do napaści na Szwedów doszło w maju 2018 roku. Według prokuratury trzej oskarżeni napadli na dwóch szwedzkich turystów w centrum Gdańska. Obaj zostali pobici i skradziono im telefon komórkowy wart około 350 złotych. Wyrok jest nieprawomocny.