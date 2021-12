Wojciech Kubalewski nie będzie kandydował na współprzewodniczącego Zielonych

Współprzewodniczący Zielonych Wojciech Kubalewski poinformował PAP, że podczas styczniowego kongresu partii nie zamierza ubiegać się o reelekcję. Wcześniej podobną decyzję podjęła druga współprzewodnicząca Małgorzata Tracz.

Wojciech Kubalewski jest współprzewodniczącym Zielonych od stycznia 2020 roku, czyli tylko jedną kadencję. Ostatnio reprezentował Zielonych na niedzielnej manifestacji przed Pałacem Prezydenckim, podczas której wzywano prezydenta do zawetowania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji.

W środę w rozmowie z PAP poinformował, że podczas styczniowego kongresu Zielonych nie będzie ubiegał się o reelekcję.

"Zawsze robię to, co jest najlepsze dla partii, a wszystko wskazuje na to, że podczas kongresu będą lepsi kandydaci, więc ja już nie muszę" - powiedział Kubalewski, pytany o przyczyny decyzji.

W połowie grudnia analogiczną decyzję o rezygnacji z kandydowania podjęła Małgorzata Tracz, która w przeciwieństwie do Kubalewskiego jest posłanką, a poza tym współkieruje Zielonymi od 2015 roku.

Kongres Zielonych zaplanowany jest na 15 i 16 stycznia w Warszawie. Zieloni mają dwóch współprzewodniczących - kobietę i mężczyznę. Z informacji PAP wynika, że następców Tracz i Kubalewskiego delegaci będą wybierać spośród kilku kandydatów i kandydatek. Najwięcej szans daje się posłance Urszuli Zielińskiej i radnemu ze Szczecina Przemysławowi Słowikowi.

Zieloni istnieją od 2004 roku, od 2019 posiadają trzyosobową reprezentację parlamentarną w ramach Koalicji Obywatelskiej.