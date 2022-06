Wojciech Skurkiewicz uważa wsparcie Ukrainy kluczową kwestią na szczycie NATO

Wsparcie Ukrainy będzie prawdopodobnie jednym z kluczowych tematów szczytu NATO w Madrycie – ocenił wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Według wiceminister obrony Ukrainy Hanny Maliar sojusznicy powinni przedyskutować nowy międzynarodowy model zbiorowego bezpieczeństwa.

Według Wojciecha Skurkiewicza rosyjska przewaga musi być wypełniona poprzez nowoczesną technikę, nowoczesne uzbrojenie.

Polska zachęca europejskich liderów, aby mocniej wspierali Ukrainę poprzez dostawy uzbrojenia i amunicji.

Za najpilniejsze ukraińska wiceminister obrony uznała dostawy ciężkiej broni dalekiego zasięgu oraz systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych.

Wiceministrowie obrony Polski i Ukrainy uczestniczyli w poniedziałek w Warszawie w otwarciu wystawy rosyjskiego sprzętu wojskowego zniszczonego przez ukraińską armię.

"Zapewne jedną z kluczowych kwestii będzie wsparcie Ukrainy" - powiedział w poniedziałek Skurkiewicz, pytany o oczekiwania wobec rozpoczynającego się we wtorek szczytu NATO. Dodał, że wobec "wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą, za wschodnią flanką NATO, niezawinionej przez stronę ukraińską, jakże tragicznej dla narodu ukraińskiego i dla całej Europy", państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego muszą wspierać Ukrainę.

Dodał, że "Stany Zjednoczone, Polska i Wielka Brytania to trzy główne kraje, które świadczą pomoc militarną Ukrainie", a przedstawiciele polskich władz - prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak - "zachęcają pozostałych europejskich liderów, aby mocniej wspierali Ukrainę poprzez dostawy uzbrojenia i amunicji".

Przystąpienia do NATO Finlandii i Szwecji

Za istotny temat uznał także deklaracje przystąpienia do Sojuszu ze strony Finlandii i Szwecji, które, jak stwierdził, będzie oznaczało "jednolite podejście do kwestii obronnych i zabezpieczenie wschodniej flanki NATO".

Według wiceminister obrony Ukrainy Hanny Maliar "rosyjsko-ukraińska wojna trwająca od 2014 r. pokazała, że system bezpieczeństwa zbiorowego nie jest w stanie zapobiec wybuchowi takiej wojny".

"Uważamy, że powinniśmy stawiać sobie pytanie, w jaki sposób świat, w szczególności Europa może się zabezpieczyć przed tego rodzaju agresją. Ukraina zajmuje dzisiaj kluczowe miejsce w systemie bezpieczeństwa, bo to nasze wojska bronią w tej chwili rubieży Europy" - zaznaczyła. Dlatego - dodała - "ważne, aby na takich szczytach omawiano nowy model bezpieczeństwa zbiorowego w Europie i miejsce Ukrainy w tym modelu".

Maliar przypomniała, że dążenie do członkostwa w NATO zostało zapisane w ukraińskiej konstytucji.

Dziesięciokrotna przewaga Rosji w artylerii

Wiceminister obrony Ukrainy przyznała, że "niestety w ostatnim czasie wojska ukraińskie wycofują się z niektórych pozycji" wobec 10-krotnej przewagi Rosji w artylerii. "Rosja ma bardzo dużą przewagę, ścierają nasze miasta z powierzchni ziemi, nie ma tam już czego bronić" - powiedziała.

Skurkiewicz zaznaczył, że "zdajemy sobie sprawę, że (rosyjska) przewaga musi być wypełniona poprzez nowoczesną technikę, nowoczesne uzbrojenie". "Tak będziemy działać, jestem przekonany, że takie ustalenia będą płynęły ze szczytu w Madrycie" - dodał.

Maliar zaznaczyła, że najcięższe walki toczą się obecnie przy granicach obwodu ługańskiego. "Mimo że Rosjanie nie zrezygnowali z przejęcia obwodu charkowskiego, chcę podkreślić, że my tam pewnie bronimy naszych rubieży" - oświadczyła. "W ostatnich dniach zwiększył się ostrzał rakietowy obwodu charkowskiego i bezpośrednio miasta Charkowa, wróg rujnuje to miasto" - dodała.

Podkreśliła, że "na terenie Ukrainy nie ma obecnie żadnego bezpiecznego miejsca, rosyjskie rakiety mogą sięgać każdego miejsca", a nosicielami pocisków rakietowych są także okręty na Morzu Czarnym i Morzu Kaspijskim.

Dostawy ciężkiej broni dalekiego zasięgu najważniejsze

Za najpilniejsze ukraińska wiceminister obrony uznała dostawy ciężkiej broni dalekiego zasięgu oraz systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych. Zastrzegła, że "ilości i rodzaje" niezbędnego sprzętu, nie są informacją publiczną, a informacje o potrzebach są przekazywane partnerom Ukrainy drogą dyplomatyczną.

Odnosząc się do roli Białorusi i jej udziału w wojnie Rosja Maliar zaznaczyła, że Rosja "już dziś wykorzystuje terytorium Białorusi do agresji na Ukrainę". Argumentowała, że z Białorusi są wystrzeliwane na terytorium Białorusi rakiety, remontuje rosyjską technikę wojskową i leczy się tam rannych rosyjskich żołnierzy a "zgodnie z normami prawa międzynarodowego to już udział w agresji, zbrodnia wojenna".

"Ryzyko jeszcze bardziej intensywnego wykorzystania terytorium Białorusi istnieje, jesteśmy na nie przygotowani. Jest też ryzyko wykorzystania Naddniestrza w Mołdawii do ataku przeciw Ukrainie, tam też dostrzegamy rosyjską aktywność" - dodała wiceminister obrony Ukrainy.