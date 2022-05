Wójcik: chcemy jak najszybciej przegłosować zmiany w ustawie o SN

Michał Wójcik powiedział w sobotę, że Zjednoczona Prawica chce jak najszybciej przegłosować nowelę ustawy o Sądzie Najwyższym. "Opozycja nie jest zadowolona z tego, że obóz rządzący bardzo dobrze współpracuje. Nie będzie wcześniejszych wyborów" - podkreślił wiceprezes Solidarnej Polski.

Sejmowa komisja sprawiedliwości zarekomendowała w czwartek prezydencki projekt noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, zakładający likwidację obecnej Izby Dyscyplinarnej SN. W projekcie zostały zachowane zasadnicze założenia z przedłożenia, ale przyjęto szereg poprawek, zgłoszonych przez PiS i Solidarną Polskę. Z najważniejszych zmian wykreślono jeden z artykułów odnoszący się do możliwości przeprowadzenia "testu bezstronności i niezawisłości" sędziów w stosunku do zapadłych już orzeczeń - poprawkę taką zgłosiła Solidarna Polska. Do projektu po poprawce Solidarnej Polski dodano także preambułę.

Wiceprezes Solidarnej Polski i minister w KPRM podczas sobotniej konferencji prasowej w Łodzi zapowiedział, że Zjednoczona Prawica chce teraz jak najszybciej przegłosować nowelę.

"Będziemy chcieli jak najszybciej przegłosować zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym. Myślę, że opozycja nie jest zadowolona, że obóz rządzący bardzo dobrze współpracuje. Nie będzie żadnych wcześniejszych wyborów" - zaznaczył Wójcik.

Dodał, że wszystkie kwestie zostały wyjaśnione i Solidarna Polska jest zadowolona, że argumenty przedstawiane przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro zostały usłyszane i wprowadzone do projektu noweli.

"Solidarna Polska przedstawiła szereg poprawek. Ten projekt w takiej formule jest dla nas akceptowalny. Wersja wstępna nie była natomiast akceptowalna i bardzo wyraźnie to sygnalizowaliśmy. Cieszę, że uwzględniono poprawki, nastąpiło zbliżenie stanowisk resortu sprawiedliwości i Pałacu Prezydenckiego. Przegłosujmy tę ustawę. Myślę, że to nastąpi dosyć szybko" - przekonywał Wójcik.

Prezydencki projekt zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej SN; sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Konieczność zmian dotyczących Izby Dyscyplinarnej SN ma związek z tym, że Trybunał Sprawiedliwości UE latem 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Za niewykonanie tego postanowienia TSUE nałożył na Polskę karę 1 mln euro dziennie.

Komisja Europejska wciąż nie zaakceptowała złożonego już ponad rok temu przez rząd Krajowego Planu Odbudowy, czyli dokumentu opisującego sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy. Rzeczniczka KE Veerle Nuyts przekazała 11 maja PAP, że polski KPO musi zawierać zobowiązania do: likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, reformy systemu dyscyplinarnego, przywrócenia do pracy sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem.

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany w środę o KPO stwierdził, że zespoły negocjacyjne ze strony Polski i Brukseli "dogadały się, jeżeli chodzi o kwestię kamieni milowych", czyli treści reform, które należy wprowadzić. Do końca kwartału, czyli do końca czerwca musimy te reformy wdrożyć. Później Komisja Europejska, tak jak jest to w procedurze, w lipcu i sierpniu ocenia wdrażanie reform we wszystkich krajach w KPO i wypłaca transze we wrześniu. Taki jest harmonogram działań KE w tym zakresie" - mówił. Jak dodał, warunkiem wypłaty środków unijnych jest zrealizowanie kamieni milowych.

W ramach Funduszu Odbudowy z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.