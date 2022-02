Wójcik: projekt prezydenta ws. SN to ustępstwo wobec KE, trochę polityka białej flagi

Prezydencki projekt ws. likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego to ustępstwo wobec Komisji Europejskiej, trochę polityka białej flagi; może także pogłębić chaos w sądownictwie - ocenił wiceszef Solidarnej Polski minister w KPRM Michał Wójcik.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w czwartek, że złoży do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Jak mówił, propozycja przewiduje, że Izba Dyscyplinarna SN zostanie zlikwidowana, a sędziowie, którzy w niej orzekają mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN ma zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która będzie się składała z 11 sędziów wybieranych spośród wszystkich sędziów SN na pięcioletnią kadencję. Ostatecznego wyboru członków tej Izby miałby dokonywać prezydent.

Minister w KPRM, były wiceminister sprawiedliwości oraz wiceprzewodniczący Solidarnej Polski Michał Wójcik pytany w czwartek w Polsat News o ten projekt ocenił, że "są to dalsze ustępstwa wobec Komisji Europejskiej, taka trochę niestety polityka białej flagi".

"Jesteśmy tym bardzo zaskoczeni, ponieważ tworząc najważniejsze projekty dotyczące fundamentów państwa - jak sądownictwa - trzeba rozmawiać z interesariuszami i innymi osobami. Takiej rozmowy nie było z ministrem sprawiedliwości-prokuratorem generalnym (Zbigniewem Ziobro)" - powiedział Wójcik.

Jak dodał, minister sprawiedliwości przedstawił prezydentowi rządowy projekt ustawy w tej kwestii. Wójcik zaznaczył, że prezydent jednak nie dał żadnej odpowiedzi. "Nie wiem, jakich doradców ma pan prezydent, ale wydaje mi się, że to nie są najlepsi doradcy, bo trudno się zgodzić z tym, co pan prezydent proponuje" - dodał minister.

"Wydaje mi się, że z tego projektu (prezydenta) nikt nie będzie zadowolony. Już słyszę głosy z różnych środowisk, także ze środowisk sędziowskich, które nie są zadowolone z tego projektu, a sądzę, że Komisja Europejska także nie będzie zadowolona" - ocenił Wójcik.

Według niego, wiceszef MS Marcin Warchoł trafnie ocenił, że prezydenckie projekty mogą pogłębić chaos i anarchię w sądownictwie. "Jeżeli zweryfikowanych ma być, zgodnie z tym projektem, półtora tysiąca sędziów i milion orzeczeń, to jak to ktokolwiek z Kancelarii Prezydent czy prezydent to sobie wyobraża?" - pytał minister.

Na pytanie o argument prezydenta, że taka ustawa pozwoliłaby załagodzić konflikt z Komisją Europejską i kwestię wypłaty środków z Funduszu Odbudowy, Wójcik powiedział, że "dzisiaj Unia Europejska i Komisja Europejską kontestują wszystko to, co zostało przygotowane w ostatnich latach dlatego, że się tak naprawdę władza nie podoba".

"Chcę odejść teraz od tego projektu pana prezydenta, ale powiem tak: nigdy się nie sprzedaje swojej suwerenności za pieniądze i nigdy, mam nadzieję, tego w Polsce nie będzie. Nie może być tak, że szantaż jakichś polityków KE i jej skrzydła, które znajduje się w Luksemburgu, w TSUE, spowoduje, że my mamy doprowadzić do destrukcji swojego sposobu myślenia, naszego porządku prawnego. Nigdy się na to nie powinniśmy zgodzić" - oświadczył Wójcik.

Zgodnie z prezydencką propozycją zmian w ustawie o SN, obecna Izba Dyscyplinarna ma zostać zlikwidowana; sędziowie zasiadający obecnie w Izbie Dyscyplinarnej mają mieć stworzoną przez I Prezesa SN możliwość przejścia do innej izby SN, a także możliwość przejścia w stan spoczynku.

Powstać ma natomiast w SN Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Zgodnie z prezydencką propozycją spośród wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, z wyjątkiem prezesów SN, mają zostać wylosowane 33 osoby, z których prezydent wybierze następnie na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Projekt zakłada, że sędziowie, którzy będą w składzie Izby Odpowiedzialności Zawodowej, nie opuszczają swych macierzystych izb, a sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej mają nie przekraczać 50 proc. ich normalnego pensum sędziego.