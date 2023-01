Wójcik pytany o senackie poprawki do noweli o SN: opozycja niczego lepszego nie wymyśli, konsekwentnie będziemy przeciw

Opozycja niczego lepszego niż to, co wyszło z Sejmu nie wymyśli, jesteśmy konsekwentni i będziemy przeciw - powiedział sekretarz stanu w KPRM Michał Wójcik (SP), pytany jakie stanowisko zajmie Solidarna Polska wobec przyszłych senackich poprawek do noweli ustawy o SN.

"Nie będziemy niczego popierali, co przedstawi opozycja. My nie będziemy popierali ustawy, przeciwko której konsekwentnie, od wielu miesięcy występujemy. Nie przyłożymy ręki do ustawy, która będzie prowadziła do chaosu i anarchii i do czegoś, do czego my ręki przyłożyć nie możemy, czyli podważania statusu sędziów" - powiedział Wójcik w TVN24.

Pytany czy posłowie SP wstrzymają się od głosu, czy zagłosują przeciw podkreślił, że w tym głosowaniu wstrzymanie się, czy wyciągniecie kart do głosowania ma swoje konsekwencje - że poprawki senackie zostaną przyjęte. "Jesteśmy konsekwentni i z całą pewnością konsekwentnie będziemy głosowali przeciw" - zapewnił.

"Opozycja niczego lepszego niż to, co wyszło z Sejmu nie wymyśli, a z Sejmu nie wyszła ustawa, która zasługiwałaby na nasze poparcie" - ocenił.

Uchwała Senatu odrzucającą ustawę albo senacka poprawka jest przyjęta, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Sejm 13 stycznia uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która - według jej autorów - ma wypełnić kluczowy kamień milowy dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Zgodnie z nią sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie, jak obecnie, Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. NSA ma przejąć także m.in. kompetencje do rozstrzygania tzw. spraw immunitetowych sędziów wszystkich sądów.

Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego. Test ten będzie mogła zainicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Nowela uzupełnia także możliwość badania podczas testu wymogów niezawisłości i bezstronności o przesłankę ustanowienia sądu na podstawie ustawy.

Nowelizacja trafiła do Senatu, który ma się nią zająć na posiedzeniu 31 stycznia.

Wójcik powiedział, że również w sprawie zmian w tzw. ustawie wiatrakowej SP jest przeciwna, ponieważ mają one zbliżyć instalacje elektrownie wiatrowych do budynków mieszkalnych.

Ustawa wiatrakowa jest również jednym z 37 kamieni milowych, które Polska ma zrealizować, aby spełnić wymogi do uruchomienia przez KE środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Rządowy projekt noweli zakłada, że odległość wiatraków od zabudowań zamiast obecnej minimalnej odległości dziesięciokrotności wysokości wiatraka z łopatą w najwyższym położeniu wynosić będzie mogła być nie mniejsza niż 500 m dla budowy budynków w pobliżu turbiny. O ostatecznej odległości ma decydować społeczność lokalna. Zasada dziesięciokrotności wysokości ma być nadal obowiązująca dla odległości instalacji od parków narodowych, jednak dla rezerwatów przyrody ma to być minimalna odległość 500 m.