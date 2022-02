Wójcik: UE ingeruje w nasz wymiar sprawiedliwości "w sposób bezczelny, bezwzględny"

Unia Europejska tak naprawdę nigdy nie miała i nie ma prawa do tego, aby ingerować w nasz wymiar sprawiedliwości, w sądownictwo; jednak UE "robi to w sposób bezczelny, bezwzględny" - powiedział w czwartek minister w KPRM i wiceprezes Solidarnej Polski Michał Wójcik.

Michał Wójcik był pytany w Polsat News o koszt dla Polski sporu z Brukselą ws. praworządności. "Jeżeli przeliczamy na pieniądze, to rozumiem, że będzie to przeliczane na Fundusz Odbudowy. Ja natomiast przeliczam te dyskusje na to, czy pozycja Polski jest silniejsza czy nie" - podkreślił.

Odnosząc się do prezydenckiego projektu zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, Wójcik zaznaczył, że "jest niedobrze, kiedy przygotowuje się jakikolwiek projekt pod wpływem szantażu elit brukselskich". "Komisarze unijni bezwzględnie szantażują Polskę. Za chwilę przyjedzie do Polski (europoseł) Esteban Gonzalez Pons, który mówi, że chciałby obalić władzę w Polsce i który stanie na czele misji Parlamentu Europejskiego. To coś nieprawdopodobnego" - podkreślił minister.

"Są to trudne relacje, ale nie akceptujemy tego, żeby w jakimkolwiek obszarze interes Polski mógłby zostać podważony" - mówił Wójcik. "Interes to nie zawsze znaczy pieniądze" - dodał. "Pieniądze są oczywiście ważne, ale nie patrzmy na wszystko wyłącznie w kontekście środków finansowych. Pamiętajmy, że sądownictwo jest domeną państw członkowskich Unii Europejskiej" - zauważył.

Według ministra, Unia Europejska tak naprawdę nigdy nie miała i nie ma prawa do tego, aby ingerować w nasz wymiar sprawiedliwości, w sądownictwo. Jednak - dodał - UE "robi to w sposób bezczelny, bezwzględny". "Jednocześnie, chcę to podkreślić, pani (szefowa KE) Ursula von der Leyen nie odpowiada na pytania, czy w ogóle jest to prawdą, a jeżeli tak, to dlaczego tak się stało, że urzędnicy brukselscy na polowaniach ustalają razem z sędziami TSUE pewne sprawy. Odnoszę się do tego, co było we francuskim dzienniku kilka tygodni temu" - zaznaczył Wójcik.

Odnosząc się do kar nałożonych na Polską w związku z kopalnią w Turowie i Izbą Dyscyplinarną SN, Wójcik podkreślił, że "trzeba zrobić wszystko, by tych kar Brukseli nie płacić". "Ponieważ one w sposób bezprawny zostały narzucone Polsce i Polakom w postępowaniu zabezpieczającym, a z przepisów wynika jednoznacznie, że musi być ostateczne rozstrzygnięcie" - zauważył.

Pytany, co się stanie w sytuacji, kiedy Bruksela potrąci kary z części dotacji, Wójcik ocenił, że "wtedy trzeba będzie przyjąć jakiś scenariusz odniesienia się do tej sytuacji oraz do Brukseli i Komisji Europejskiej". "Próba wyegzekwowania pieniędzy za Turów następuje już po wizycie pana prezydenta w Brukseli, więc to pokazuje, jak Bruksela jest otwarta do relacji z naszym krajem" - dodał.

Wszystkie kraje członkowskie musiały przygotować swoje KPO, aby otrzymać środki z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska przedstawiła swój plan KE, jednak jak dotąd nie został on zaakceptowany. Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła pod koniec października ub.r. warunek, by w KPO znalazło się zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. "Chcemy umieścić w tym planie wyraźne zobowiązanie dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej, zakończenia lub reformy reżimu dyscyplinarnego i rozpoczęcia procesu przywracania sędziów" - powiedziała wówczas.

Projekt zmian w ustawie o SN prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu na początku lutego. Projekt zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej i powstanie Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Według projektu spośród wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, z wyjątkiem prezesów izb SN, rzeczników prasowych i dyscyplinarnych, mają zostać wylosowane 33 osoby, z których prezydent wybierze następnie na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Projekt zakłada, że sędziowie, którzy będą w składzie Izby Odpowiedzialności Zawodowej, nie opuszczają swych macierzystych izb, a sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej mają nie przekraczać 50 proc. ich normalnego pensum sędziego.

Prezydent mówił, że celem projektu jest m.in. danie rządowi narzędzia do zakończenia sporu z Komisją Europejską i odblokowania Krajowego Planu Odbudowy.