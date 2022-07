Wójcik: w dwa dni ok. 10 tys. podpisów pod inicjatywą "W obronie wolności chrześcijan"

W pierwszych dwóch dniach zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem "W obronie wolności chrześcijan", inicjatywę poparło ok. 10 tys. osób – poinformował w poniedziałek wiceprezes Solidarnej Polski Michał Wójcik. To 10 proc. liczby podpisów wymaganej, by wnieść projekt do Sejmu.

"Jest ogromne zainteresowanie tą akcją; ludzie mówią, że czekali na taką inicjatywę. Chrześcijanie nie powinni się już cofać w tej sytuacji, która jest" - powiedział Wójcik, pytany o akcję Solidarnej Polski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Mysłowicach.

W ubiegłym tygodniu marszałek Sejmu Elżbieta Witek formalnie zarejestrowała stworzony z inspiracji Solidarnej Polski komitet inicjatywy obywatelskiej "w obronie chrześcijan i ludzi wierzących". Od tego momentu inicjatorzy projektu nowelizacji Kodeksu karnego mają trzy miesiące na zebranie 100 tys. podpisów. Zbiórka rozpoczęła się w sobotę.

"Rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów po inicjatywą obywatelską, żeby zmienić prawo w ten sposób, aby było bardziej przejrzyste, transparentne (…); żeby w Kodeksie karnym nie było słów nieostrych; żeby dla nas - jako ludzi, którzy chcą korzystać z wolności wyznania - ktoś nie wkraczał w tę wolność w sposób brutalny" - mówił Wójcik.

Jak ocenił, "w ciągu ostatnich kilku lat skala incydentów bardzo wzrosła w stosunku do tego, co było wiele lat temu, jeszcze przed 2015 rokiem".

"W związku z tym przygotowaliśmy taką inicjatywę i zbieramy podpisy (…). Ze 100 tys. wymaganych podpisów, 10 procent jest tylko w pierwszych dwóch dniach" - poinformował minister w KPRM.

"My uznajemy wolność każdego, ale wolność moja również nie może być naruszana przez kogoś, kto korzysta ze swojej wolności - to nie jest wtedy korzystanie prawidłowe, zgodne z przepisami prawa. I w związku z tym zmieniamy te przepisy i ta akcja będzie realizowana. Musimy pozbierać 100 tys. w ciągu trzech miesięcy" - powiedział Wójcik.

Komitet ustawodawczy "W obronie wolności chrześcijan" Solidarna Polska powołała w drugiej połowie czerwca. Celem komitetu jest zgłoszenie obywatelskiego projektu nowelizacji Kodeksu karnego, który miałby penalizować "publiczne lżenie lub wyszydzanie" Kościoła lub związku wyznaniowego.

Wiosną do Sejmu trafił projekt zmian w Kodeksie karnym, autorstwa Solidarnej Polski, zgodnie z którym, "kto publicznie lży lub wyszydza Kościół lub inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmaty i obrzędy, podlega karze do 2 lat pozbawienia wolności".

Ponieważ tamten projekt nie został poparty przez PiS, Solidarna Polska zapowiedziała złożenie obywatelskiego projektu zmiany w tej sprawie. Obecnie trwa zbiórka podpisów pod tą inicjatywą.

Jak w czerwcu informowali liderzy Solidarnej Polski, w projekcie proponowane są zmiany w art. 195 i 196 Kodeksu karnego. Obecnie artykuł 195 Kk przewiduje karę 2 lat więzienia za złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji, pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym. Solidarna Polska proponuje zmianę art. 195 Kk poprzez wykreślenie słowa "złośliwie".

Inna zmiana ma dotyczyć art. 196 Kk, który obecnie brzmi: "Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

Solidarna Polska chce, aby artykuł ten otrzymał brzmienie: "Kto publicznie lży lub wyszydza Kościół lub inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmaty i obrzędy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". Tej samej karze podlegałby ten, "kto publicznie znieważa przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych".

Jednocześnie miałby zostać wprowadzony do Kodeksu karnego art. 27a, zgodnie z którym "nie popełnia przestępstwa, kto wyraża przekonanie, ocenę lub opinię związane z wyznawaną religią głoszoną przez kościół lub inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej, jeżeli nie stanowi to czynu zabronionego przeciwko wolności sumienia i wyznania lub publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa lub pochwały jego popełnienia".