Wojewoda dolnośląski: KGHM nie miał wpływu na katastrofę ekologiczną w Odrze

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski powiedział w czwartek, że teza, iż zrzuty wody do Odry z jednego z zakładów KGHM mogły przyczynić się do katastrofy ekologicznej w rzece, jest nieprawdziwa. O zrzutach "ogromnej ilości słonej wody z flotacji rud i kopalni" napisał na portalu społecznościom poseł PO Piotr Borys.

Poseł PO Piotr Borys na swoim profilu w mediach społecznościowych napisał w środę, że "ogromne ilości słonej wody z flotacji rud i kopalni trafiły między 29 lipca a 10 sierpnia do Odry w Głogowie ze zbiornika Żelazny Most Zakładu Hydrotechnicznego KGHM SA". "10 sierpnia Zakład Hydrotechniczny prewencyjnie wstrzymał zrzut słonej wody do Odry! KGHM miał decyzję wodnoprawną, ale nikt z Wody Polskie nie poprosił o czasowe wstrzymanie zrzutu! Nikt nie zadzwonił i nie zarządził kryzysem! Czy zrzut słonej wody mógł mieć dodatkowy wpływ na katastrofę w Odrze? Tego nie wiemy. Będziemy to dalej wyjaśniać" - napisał Borys.

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej, że KGHM ma pozwolenie wodnoprawne wydane przez Wody Polskie na zrzuty wody. "Badania tych zrzutów były prowadzone przez WIOŚ i nie potwierdzaj one tego, co jest w doniesieniach medialnych" - mówił wojewoda.

Dodał, że pozwolenie wodnoprawne dla KGHM ma dwa ograniczenia. "Po pierwsze ilościowe, po drugie proporcjonalne. KGHM ma pozwolenie na pewne zrzuty o odpowiednich standardach, ale ma też drugie ograniczenie, że zrzuty muszą być uzależnione od poziomu Odry w danym momencie, czyli im niższy pułap tym mniej może zrzucać" - powiedział Obremski.

Wojewoda poinformował, że w lipcu KGHM dokonał "dużo niższego zrzutu", a w sierpniu - jak mówił wojewoda zrzuty są "o 50 proc. mniejsze niż były rok temu". "Teza związana z KGHM jest nieprawdziwa z dwóch powodów, po pierwsze małe zrzuty, po drugie ta firma jest przez nas cały czas kontrolowana" - mówił Obremski.

Z kolei Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, dyrektor naczelna ds. komunikacji KGHM, powiedziała w czwartek, że kontrola poselska posła Borysa "była bardzo oględna i pobieżna". "W tym roku w lipcu i w sierpniu, od 1 lipca do 10 sierpnia mieliśmy wyjątkowo mały zrzut wody. W lipcu to było około 12 proc. tego co w lipcu zeszłego roku, w sierpniu było to również znacznie mniej niż maksimum, które mamy w pozwoleniu wodnoprawnym. My przestrzegamy wszystkich norm, a każdy zrzut codziennie jest badany i w miejscu zrzutu i 500 metrów w dół rzeki" - powiedziała Marcinkowska-Bartkowiak pytana o tę sprawę w Warszawie, podczas konferencji prezentującej wyniki produkcyjne i finansowe miedziowej spółki na pierwsze półrocze 2022 r.