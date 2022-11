Wojewoda kujawsko-pomorski: umiłowanie ojczyzny powinno łączyć wszystkie siły polityczne

Niepodległość jest zadaniem, które powinniśmy wypełniać każdego dnia na odcinkach, które nam powierzono, a umiłowanie ojczyzny powinno łączyć wszystkie siły polityczne - powiedział w piątek Bydgoszczy wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Wojewódzkie obchody Narodowego Świata Niepodległości odbyły się bydgoskim Placu Wolności.

"W dniu Narodowego Święta Niepodległości, w 104. rocznicę powrotu Polski na mapę świata, nasze myśli kierujemy ku tym, którym zawdzięczamy naszą wolność. (...) Wymodlona przez Adama Mickiewicza wojna powszechna, w 1918 r. przyniosła naszej ojczyźnie niepodległość po 123 latach zaborów. Państwo polskie odrodziło się dzięki geniuszowi Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz dzięki wysiłkowi zbrojnemu tysięcy naszych rodaków" - podkreślił Bogdanowicz.

Wojewoda podkreślił, że "niepodległość jest zdaniem, które powinniśmy wypełniać każdego dnia na odcinkach, które nam powierzono".

"Wzmacnianie państwa, jego gospodarki i sił zbrojnych, a także dbanie o bezpieczeństwo granic to święty obowiązek rządzących. Polski rząd ten obowiązek spełnia, a umiłowanie ojczyzny powinno łączyć wszystkie siły polityczne" - wskazał.

Bogdanowicz zaznaczył, że kiedy Polacy świętują odzyskanie niepodległości, naród ukraiński zmaga się z rosyjskim agresorem. "Musimy zrobić wszystko, by zbrodniczy nacjonalizm nie pokonał patriotyzmu. Stawką jest niepodległość Ukrainy, ale też bezpieczeństwo i przyszłość Europy, bezpieczeństwo i przyszłość Polski" - dodał wojewoda.

Obecny na uroczystości przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber zwrócił uwagę, że Narodowe Święto Niepodległości to coś więcej niż jeszcze jeden wolny dzień. "To czas wspólnego, radosnego świętowania, bo przecież mamy z czego się cieszyć, co świętować, mamy, za co dziękować. To również czas refleksji. 104 lata temu Polska wróciła na mapy świata" - powiedział minister.

Schreiber zaznaczył, że Bydgoszcz niepodległość odzyskała dopiero w 1920 r., po 148 latach pruskiego panowania.

"Nasze pokolenie ma to ogromne szczęście, bo nie musimy tak jak nasi ojcowie, dziadowie, pradziadowie przelewać krwi za wolną Polskę. Ale czy to znaczy, że nie mamy żadnych obowiązków? Mamy, i to być może te obowiązki są chociaż łatwiejsze, to paradoksalnie trudniejsze. Kiedy był zaborca wszyscy wiedzieli, mówili o tym, co należy zrobić. Dziś jednak musimy troszczyć się o naszą ojczyznę, o jej pamięć, o naszą historię i tradycję, o naszą kulturę" - podkreślił minister.

W czasie uroczystości odczytany został również okolicznościowy list marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

Obchody na Placu Wolności poprzedziła msza święta za ojczyznę w katedrze św. Marcina i św. Mikołaja, której przewodniczył ordynariusz bydgoski bp Krzysztof Włodarczyk.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości świętowano również w wielu miejscowościach woj. kujawsko-pomorskiego.

Podczas uroczystości patriotycznej przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Toruniu marszałek województwa Piotr Całbecki mówił o "radości i wdzięczności z życia w wolnym kraju". "Czasy, w których żyjemy, potwierdzają, jak pilną potrzebą jest mobilizacja nas wszystkich przed rozlicznymi zagrożeniami, kiedy żyjemy w pokoju. Kolejne kryzysy, których doświadczamy, budują atmosferę wielkiego światowego chaosu. Trzeba nam więc utrwalać to, co nas łączy, a nie podsycać podziały" - mówił Całbecki.

Prezydent Torunia Michał Zaleski wskazał, że "najważniejszym polskim marzeniem jest zgodna i przyjazna wspólnota wszystkich Polek i Polaków". "Ta zgoda i wspólnota może nas poprowadzić przez kolejne setki lat niepodległości. To miejmy w perspektywie myślenia o naszych dzieciach, wnukach, a może i prawnukach" - podkreślił Zaleski.

Wcześniej w Toruniu w kościele garnizonowym odprawiono uroczystą mszę w intencji ojczyzny.