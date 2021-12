Wojewoda łódzki: co tydzień 5-6 tys. zachorowań na grypę - zachęcam do szczepień

Co tydzień w woj. łódzkim mamy od 5 do 6 tys. nowych zachorowań na grypę - od września zachorowało już 50 tys. osób - podał w czwartek wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, który - zachęcając mieszkańców do szczepień przeciw grypie - sam poddał się temu zabiegowi.

"Co tydzień w woj. łódzkim mamy od 5 do 6 tys. nowych zachorowań na grypę. W tym sezonie - od września - w Łódzkiem zachorowało na nią 50 tys. osób. grypa to poważna choroba, nie możemy mylić jej ze zwykłym przeziębieniem. To choroba, która może być śmiertelna, może dać powikłania, które będziemy leczyć przez całe życie. Dlatego rekomendujemy, szczególnie osobom po 65. roku życia oraz chorym na choroby przewlekłe, aby się zaszczepili" - podkreślił wojewoda na konferencji w czwartek, podczas której on sam poddał się szczepieniu przeciw grypie.

Bocheński przypomniał, że w tym roku każdy Polak, który skończył 18 rok życia, może zaszczepić się przeciw grypie za darmo. Na terenie woj. łódzkiego jest ponad 250 punktów, gdzie po krótkiej konsultacji medycznej można otrzymać szczepionkę.

"Szczepienie przeciw grypie można łączyć z szczepieniem przeciw COVID_19. Nie ma do tego żadnych przeciwwskazań, a dodatkowo zwiększamy nasze bezpieczeństwo" - dodał.

O niebezpieczeństwach, jakie niesie ze sobą grypa, mówił też prof. Adam Fronczak z łódzkiego szpitala im. Kopernika, gdzie zorganizowano konferencję.

"Sam przebieg grypy może być ciężki, ale mogą też wystąpić powikłania ze strony układu krążenia, oddechowego, nerek - i te powikłania są często trudne do wyleczenia. Możemy tej chorobie zapobiegać. Szczepionki, które są w tej chwili na rynku, są bardzo bezpieczne. Są ich trzy rodzaje - jest szczepionka z inaktywowanymi cząstkami wirusa, szczepionka, która ma powierzchniowe białka wirusa i taka, która ma żywe wirusy - donosowa. Dla każdego jest jakiś wybór, a najlepiej jeśli dokona go lekarz kwalifikujący do szczepienia" - wyjaśnił.

Zaznaczył też, że według WHO, optymalny poziom zaszczepienia populacji w Europie powinien co roku wynosić 70 proc. "Obecnie średnia europejska wynosi 44 proc., ale w Polsce 4-5 proc. Mam nadzieję, że w tym sezonie będzie lepiej" - podkreślił.