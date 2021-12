Wojewoda łódzki: miejsc dla chorych na COVID-19 nie brakuje, ale sytuacja jest poważna

W Łódzkiem jest 1877 hospitalizowanych pacjentów z COVID-19, z czego ponad 119 pod respiratorami – poinformował wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński w czwartek. Dodał, że nie ma zagrożenia, że zabraknie miejsc covidowych czy personelu, ale sytuacja w regionie jest poważna.

"Mamy dziś 1628 zakażeń, osób hospitalizowanych w szpitalach jest 1877, z czego ponad 119 pod respiratorami. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie bazy łóżkowej to wciąż posiadamy bufor bezpieczeństwa - mamy co najmniej 15 proc. łóżek wolnych, mamy też wolne respiratory. Warto zaznaczyć, że respiratory, które przekazaliśmy do leczenia COVID-19, to nie cały tego typu sprzęt, jaki posiadamy w bazie zabezpieczenia medycznego na terenie województwa. Jesteśmy w stanie zwiększyć ich liczbę z 148 do ok. 250" - podkreślił Bocheński na konferencji poświęconej sytuacji epidemicznej w regionie.

Zdaniem wojewody nie ma obecnie zagrożenia niedoborów jeśli chodzi o sprzęt czy personel medyczny. Przypomniał jednak, że w szczycie trzeciej fali w woj. łódzkim hospitalizowano ponad 2,5 tys. ludzi z COVID-19.

"Jeżeli dochodzimy teraz do liczby 1,9 tys., to widzimy, jak sytuacja jest poważna i że nie należy jej bagatelizować" - dodał.

Bocheński zaznaczył, że dziewięć dni temu został uruchomiony szpital tymczasowy w łódzkiej hali Expo i obecnie hospitalizowane są w nim już 73 osoby.

"Od dwóch tygodni nie wydałem żadnej decyzji przekształcającej oddziały szpitalne w covidowe - dzięki temu, że funkcjonuje szpital tymczasowy. Niemniej z 272 miejsc w tym szpitalu - w tym 100 respiratorowych - zostało nam obecnie 200 wolnych. Jeżeli dynamika przyrostu zachorowań i hospitalizacji utrzyma się, to w ciągu najbliższych 21 dni będę zmuszony wydać decyzje o przekształceniu łóżek, które w tym momencie służą leczeniu innych chorób, na covidowe" - zapowiedział wojewoda.

Obecnie jedynym szpitalem jednoimiennym w regionie jest szpital im. Biegańskiego w Łodzi - w żadnej innej placówce nie zostały zawieszone inne aktywności medyczne zmierzające do leczenia pacjentów niecovidowych.

"Szczególnym naszym nadzorem i atencją są obdarzone oddziały onkologiczne, kardiologiczne, urazowe i psychiatryczne. Chcemy tych pacjentów w sposób szczególny chronić i nie zabierać im ani kadry medycznej, ani łóżek" - podkreślił Bocheński.

Z analizy przedstawionej przez wojewodę krzywej hospitalizacji wynika, że w trendach zachorowań dostrzegalne są pewne zmiany.

"Przez pewien czas mieliśmy wzrosty hospitalizacji o 30-50 nowych pacjentów z dnia na dzień. W tym momencie widzimy pewne wahania; pojawiają się dni, w których liczba pacjentów spada - co oznacza, że liczba osób, które wyzdrowiały i opuściły szpitale jest większa niż liczba nowo przyjętych na oddziały covidowe. Niemniej nawet te drobne różnice nie sprawiają, że moglibyśmy mówić o dojściu do szczytu czwartej fali i jakiejś perspektywie optymistycznej. Spodziewamy się raczej, że ta sytuacja będzie się przez dłuższy czas utrzymywała, co spowoduje problemy w ochronie zdrowia" - wyjaśnił.

W opinii wojewody powszechne szczepienia mogą pomóc w zachowaniu normalnej działalności szpitali w Łódzkiem i zapobiec konieczności przekształcania ich w placówki covidowe. Bocheński poinformował, że 13 grudnia do woj. łódzkiego dotrze specjalna pula szczepionek przeciw COVID-19 dla dzieci od 5. do 11. roku życia.

"Chciałbym w sposób zdecydowany zaapelować do mieszkańców o szczepienia. Zdecydowana większość pacjentów w szpitalach to osoby niezaszczepione. Musimy też pamiętać o tym, że poza hospitalizowanymi mamy bardzo wielu chorych na COVID-19 przebywających w domach, w samoizolacji. Ale osoby, które leżą pod respiratorami i nie udaje im się ujść z życiem, to osoby niezaszczepione" - dodał.

W Łódzkiem w sieci NFZ jest 12 tys. łóżek szpitalnych, z czego ok. 2,3 tys. z nich jest obecnie wyłączone z normalnego funkcjonowania, ponieważ służy tylko walce z epidemią.

"Nie jest to +tylko grypa+, jak mówią niektórzy, to bardzo poważna epidemia, która zaburza normalne funkcjonowanie ochrony zdrowia, zatem najistotniejszy jest apel, abyśmy się szczepili" - zaznaczył Bocheński.