Wojewoda łódzki: mniej zakażeń COVID-19, ale do szpitali nadal trafia dużo chorych

Nowych zakażeń COVID-19 jest nieco mniej niż ostatnio, ale nadal powyżej tysiąca i nie są to dane zadowalające – powiedział PAP wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. We wtorek Ministerstwo Zdrowia zanotowało w Łódzkiem 1371 nowych zakażeń i 25 zgonów osób zakażonych.

Jak podało w raporcie covidowym Ministerstwo Zdrowia, we wtorek zanotowano w woj. łódzkim 1371 nowych zakażeń. Prawie 36 tys. osób pozostaje na kwarantannie, zmarło 25 chorych, w tym 6 wyłącznie z powodu COVID-19. Tydzień temu w Łódzkiem było ponad 1,6 tys. nowych zachorowań.

"Nowych zachorowań jest nieco mniej niż ostatnio, ale nadal jest ich powyżej tysiąca, a więc nie są to dane zadowalające. Od piątku do poniedziałku z powodu COVID-19 trafiło do szpitali regionu ponad 100 osób, dziś notujemy zmniejszenie hospitalizacji, ale nie są to nadal dane optymistyczne" - powiedział PAP wojewoda Tobiasz Bocheński.

W opiekę nad chorymi z COVID-19 zaangażowanych jest w Łódzkiem 29 szpitali i otwarty 1 grudnia szpital tymczasowy. Jego uruchamianie, w zależności od potrzeb, prowadzone jest etapami - na początek oddano do użytku dwa moduły po 28 łóżek i 10 łóżek intensywnej terapii.

"W szpitalu tymczasowym jest obecnie ponad 40 osób hospitalizowanych, co oznacza, że już niebawem włączany będzie kolejny moduł łóżkowy. Widzimy też, że kolejne łóżka w szpitalach zajmowane są przez osoby z COVID-19. Jeżeli ten trend się nie zatrzyma, jeżeli liczba osób zaszczepionych nie wzrośnie, to w okolicach świąt będziemy musieli podejmować decyzje, które będą przekształcały normalne łóżka w szpitalach na covidowe, a to nie jest dobra informacja" - zaznaczył Bocheński.

Szpital tymczasowy docelowo będzie mógł przyjąć 272 pacjentów, dysponować też może 100 miejscami respiratorowymi. Do tej pory na działalność tej placówki wydano ponad 11 mln zł.

W regionie łódzkim przeciw COVID-19 zaszczepiło się ponad 2,8 mln mieszkańców, w tym w pełni zaszczepionych jest 1,1 mln. Dziennie szczepi się ponad 10 tys. osób.

"Ogólny odsetek zaszczepionych wzrósł od września o 5 proc. i obecnie wynosi 57 proc., zatem widzimy, że sytuacja covidowa i wzrost zachorowań spowodowały, że osoby, które się wahały, jednak poszły na szczepienie. To bardzo dobrze - namawiajmy do szczepienia na COVID-19, ale także na grypę" - dodał wojewoda.