Wojewoda łódzki: Polski Ład w wymiarze podatkowym jest korzystny bądź neutralny dla 90 proc. Polaków

Polski Ład w wymiarze podatkowym jest korzystny bądź neutralny dla 90 proc. Polaków. Ponad 95 proc. emerytów na tym systemie korzysta, a na pewno nie traci - zapewnił w poniedziałek wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.

"Zapewniam, że Polski Ład w wymiarze podatkowym jest korzystny bądź neutralny dla 90 proc. Polaków. Ponad 95 proc. emerytów na tym systemie korzysta, a na pewno nie traci" - powiedział Bocheński na konferencji prasowej.

Stwierdził, że Polski Ład to m.in. największa kompleksowa, koherentna zmiana podatkowa od bardzo wielu lat.

"Podczas wprowadzania rozlicznych rozwiązań, modyfikowania stawek podatkowych, kwoty wolnej od podatku, znalazły się w nim pewne niedociągnięcia. Za wszystkie odpowiedzialni politycy biorą odpowiedzialność i za nie przepraszają, bo nie powinny się zdarzyć. Podjęliśmy jako rząd natychmiastowe działania, mające wyrugować i sprostować wszelkie kwestie, które tego wymagały - zostało w tym celu wydane rozporządzenie ministra finansów" - zaznaczył Bocheński.

Dodał, że osoby, które na początku stycznia otrzymały wynagrodzenie pomniejszone o niewłaściwie naliczoną kwotę podatku, otrzymają odpowiednie zadośćuczynienie w marcu, a od 1 lutego wszyscy będą mieli właściwie naliczane należności podatkowe.

Wojewoda zaapelował do mieszkańców regionu o traktowanie wszelkich urzędów m.in. skarbowych czy ubezpieczeń społecznych - jako miejsc, w których powinni otrzymać informację i pomoc.

Jak poinformował dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi Andrzej Pasternak, w związku z licznymi wątpliwościami zgłaszanymi przez mieszkańców regionu, w każdym urzędzie skarbowym na terenie woj. łódzkiego przedłużono czas pracy - od godz. 8 do 19.

"Każdy podatnik może się do nas zgłosić i uzyskać odpowiedź na pytania i watpliwości. Jednocześnie KAS prowadzi codziennie live chaty z udziałem ekspertów. Jeżeli pytania są skomplikowane, nasi eksperci wyjaśniają je po konsultacji. Mogę jednak się pochwalić, że w ubiegłym tygodniu wszystkie takie sprawy załatwiliśmy na bieżąco" - zaznaczył.

KAS wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych już od września organizowało szkolenia i webinaria, m.in. dla przedsiębiorców i księgowych, wspólnie z Ministerstwem Finansów.

"Tych webinariów było osiem; dodatkowo w poszczególnych oddziałach odbywały się spotkania i szkolenia, których było prawie 200. Kolejne webinaria i szkolenia są zaplanowane do końca stycznia - na terenie woj. łódzkiego będzie ich 26, ale na bieżąco będziemy je organizować razem z KAS w jednostkach terenowych, bo widzimy taką potrzebę" - powiedziała dyrektor I oddziału ZUS w Łodzi Romana Mierzejewska.

Mierzejewska zachęcała do odwiedzania strony intertnetowej ZUS, na której znaleźć można podstronę dotyczącą Polskiego Ładu, a na niej poradniki i nagrania z webinariów z ekspertami. Jest też dział pytań i odpowiedzi, który jest uzupełniany i weryfikowany na bieżąco.

"Nasza troska zwraca się szczególnie do małych przedsiębiorstw, których w naszym regionie jest sporo. Nie wszyscy korzystali z usług biur rachunkowych, tylko wykonywali swoje zadania sami i przy obecnych zmianach mogą mieć problemy. Dlatego już 18 stycznia do wszystkich roześlemy zaproszenia na szkolenia bądź na dyżury naszych ekspertów" - podkreśliła.

Zapowiedziała też intensywną akcję informacyjną w mediach tradycyjnych i społecznościowych, która trwać będzie do 18 lutego. Bardzo ważną formą wsparcia, jaką ZUS ma udostępnić swoim klientom po 21 stycznia, będzie kalkulator ZUS.

"Przede wszystkim skierowany jest on do tych +małych+ płatników, ale również w tej samej formie będzie to zaimplementowane w +Płatniku+ (program księgowy - przyp. PAP) jako narzędzie elektroniczne. Przy pomocy kalkulatora będzie można w prosty sposób wyliczyć miesięczną podstawę wymiaru oraz składkę. Jeżeli ktoś prowadzi wiele działalności różnie opodatkowanych, to przy jednym wejściu do systemu będzie można takie wyliczenia zrobić i przenieść na dokumenty sprawozdawcze" - podała dyrektor łódzkiego ZUS.

Mierzejewska poinformowała, że nadpłaty w pobieraniu zaliczek, jakie powstały u emerytów i rencistów w styczniu, zostaną wyrównane w lutym. W Łódzkiem otrzyma je 18,5 tys. osób; łączna kwota dopłaty wyniesie ponad 1,8 mln zł.