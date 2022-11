Wojewoda łódzki: przeszłość i teraźniejszość pouczają nas, jak bronić wolności i niepodległości

Przeszłość i teraźniejszość pouczają nas, w jaki sposób należy bronić wolności i niepodległości. Przeszło sto lat temu my o nie walczyliśmy, dziś stają do boju Ukraińcy – powiedział podczas obchodów 104. rocznicy odzyskania niepodległości wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.

Obchody 104. rocznicy odzyskania niepodległości w regionie rozpoczęły się w łódzkiej archikatedrze. W homilii metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś nawiązał do odnalezienia przez Mojżesza ziemi obiecanej. "Ciągle wchodzimy do ziemi naszej niepodległości, do ziemi, która jest naszą ojczyzną. Wybierajmy życie!" - podkreślił arcybiskup.

Po mszy na ul. Piotrkowskiej przed łódzką archikatedrą odbyły się oficjalne obchody z udziałem władz regionu. W uroczystościach wzięli udział reprezentanci rządu - minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, minister ds. samorządu terytorialnego Włodzimierz Tomaszewski i wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, a także marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber, posłowie, senatorowie, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, przedstawiciele miast i gmin regionu, m.in. prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

W swoim wystąpieniu wojewoda Bocheński zaznaczył, że nie sposób mówić o odzyskaniu niepodległości, nie zastanawiając się nad jej utratą.

"To myśli, uczynki i wartości naszych przodków doprowadziły zarówno do upadku Polski pod koniec osiemnastego wieku, jak i jej odrodzenia na początku wieku dwudziestego" - podkreślił. "Nie byłoby dzisiejszego święta bez upadku Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Nasi przodkowie pozwolili, aby kwitły przywary: korupcja, zepsucie obyczajów, kupczenie urzędami, brak reform, lenistwo, apatia społeczna, ale - co najgorsze - zdrada" - podkreślił. "Rozliczni politycy, duchowni, przedstawiciele elit społecznych Rzeczypospolitej chodzili służyć na dworach rosyjskiej carycy Katarzyny i niemieckich władców Prus" - zaakcentował.

Wojewoda łódzki mówił też o wytrwałości Polaków. "Na szczęście nasz naród nawet podczas najmroczniejszej nocy zaborów, zniewolenia i uciemiężenia, był w stanie wydawać z siebie wielkich patriotów. Musiała nadejść Wielka Wojna, która wstrząsnęła Starym Kontynentem, aby pojawiły się sprzyjające okoliczności do wyrwania Polski ze szponów trzech czarnych orłów" - przypomniał Bocheński. "11 listopada jesteśmy szczególnie zobowiązani do tego, aby pamiętać o herosach naszej historii, ale też o zdrajcach" - zwrócił uwagę.

Tobiasz Bocheński nawiązał w swoim przemówieniu do trwającej rosyjskiej agresji na sąsiednie niepodległe państwo - Ukrainę.

"My Polacy wiemy najlepiej, co oznacza okrucieństwo caratu czy bolszewii. Polskie doświadczenie jest współdzielone przez wszystkie narody Europy Środkowej" - wspomniał. "Ukraińcy nie są winni temu, że mieszkają między innymi nad Dnieprem i Dniestrem. Trudno sobie jednak wyobrazić gorszego sąsiada niż Rosja, bo jest to państwo pożądające podbojów, będące więzieniem narodów" - powiedział.

"Przeszłość i teraźniejszość pouczają nas, w jaki sposób należy bronić wolności i niepodległości. Przeszło sto lat temu my o nie walczyliśmy, dziś stają do boju Ukraińcy" - podsumował wojewoda.

Po oficjalnych obchodach sprzed łódzkiej archikatedry wyruszył tradycyjny marsz do pomnika Józefa Piłsudskiego w centrum miasta w pobliżu dworca Łódź Fabryczna. Marsz organizowany jest przez NSZZ "Solidarność", a uczestniczyli w nim m.in. obecny przewodniczący związku w regionie Waldemar Krenc i pierwsi szefowie łódzkiej Solidarności Andrzej Słowik, a także Jerzy Kropiwnicki.

W Łódzkiem, jak w całym kraju, odbywają się festyny i inne uroczystości niepodległościowe. Jedną z największych imprez w 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w regionie zaplanowano w centrum handlowo-rozrywkowym Manufaktura w Łodzi.